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00:54, 1 августа 2025

КПП "Верхний Ларс" закрыт из-за угрозы оползня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение по Военно-Грузинской дороге и контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе закрыты после сигнала об угрозе оползня, люди с территории КПП эвакуированы. Украинцы, не допущенные в Грузию, после эвакуации стоят на ногах в кузове машины пять часов.  

Как писал "Кавказский узел", к 16 июля 90 граждан Украины ожидали пропуска на территорию Грузии после выдворения из России. Они вынуждены жить в недостроенном таможенном терминале в грузинской части Верхнего Ларса близ КПП "Дарьали", в помещении без коммуникаций в антисанитарных условиях. Еду, воду и медикаменты им предоставляет только волонтерская организация. 20 июля МВД Грузии заявило, что им отказано во въезде в Грузию из-за криминального прошлого и недействительных документов. 

О том, что работа таможенно-пропускного пункта “Казбеги” на грузино-российской границе приостановлена, вечером 31 июля объявили власти Грузии. Сработала система раннего оповещения, предупреждающая об угрозе схода оползня, после чего персонал КПП и находившиеся там люди были эвакуированы, а полиция перекрыла автомобильную дорогу близ границы, сообщает “Новости-Грузия”. 

Пропуск грузов и пассажиров через границу остановлен. “С целью мониторинга на месте работают все соответствующие подразделения МВД. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении МВД Грузии. 

Военно-грузинская дорога, соединяющая Россию с Грузией, закрыта для всех видов транспорта, сообщил, в свою очередь, глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. “Причина — угроза схода селевых потоков на грузинской стороне. Проезд будет ограничен до особого распоряжения. Прошу всех, кто планировал или уже ожидает пересечения государственной границы, с пониманием отнестись к временным ограничениям”, - написал он. 

По информации Tbilisi life, среди эвакуированных с КПП оказались и граждане Украины - около 100 человек, которые уже два месяца находятся в подвале на территории пограничного пункта. “После схода оползня сообщают об эвакуации людей с российско-грузинской границы КПП Дариали/Верхний Ларс. Эвакуируют и граждан Украины, которые застряли там по вине грузинских и украинских властей”, - говорится в сообщении канала. 

Позже канал опубликовал видео о том, как украинцев эвакуировали с КПП: в кузове грузового автомобиля люди вынуждены стоять, держась за поручни под крышей кузова. Их отвезли на 700 метров от КПП вглубь территории Грузии и “бросили в кузове стоять”. Согласно последним данным, украинцы вынуждены стоять в набитом битком кузове уже около пяти часов подряд. 

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Автор: "Кавказский узел"

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