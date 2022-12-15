Жители Нагорного Карабаха рассказали о сложностях из-за блокады

15 декабря 2022, 22:35

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Более половины учебных заведений Нагорного Карабаха с 14 декабря закрыты из-за отсутствия отопления. Власти Карабаха заверили, что дефицита хлеба не ожидается. Местные жители рассказали, что были готовы к возможному отключению газа, однако электричество приходится экономить.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. . Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а с 14 декабря Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Участники акций протеста а Ереване и Степанакерте потребовали разблокировать дорогу и возобновить подачу газа в Нагорный Карабах.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

В министерстве территориального управления и инфраструктуры сообщили, что "периодически обращаются к населению, что экономили электроэнергию, потому, что блокада Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") неизвестно сколько продлится".

"Нынешние энергоресурсы Арцаха обеспечивают только 57% внутреннего потребления, остальное импортируется из Республики Армения. В связи с прекращением подачи газа, а также текущим отопительным периодом резко возросла степень нагрузки на электроэнергию. Чтобы избежать аварийных отключений в будущем, население должно максимально экономно использовать электроэнергию. Особенно в плане отопления помещений, так как большинство перешли на электрические обогреватели", - сказал сотрудник министерства корреспонденту "Кавказского узла".

Также в ведомстве отметили, что "имеющиеся запасы топлива выдаются только по крайней необходимости, тем транспортным средствам, которые выполняют социальную, медицинскую и правоохранительную функции".

В правительстве Нагорного Карабаха заявили, что "в республике имеются достаточные запасы муки и производство хлеба осуществляется в нормальном режиме".

В пресс-службе Госминистра Нагорного Карабаха добавили, что на сегодняшнем совещании, которое прошло под председательством государственного министра Республики Арцах (Нагорный Карабах), начальника Оперативного штаба Рубена Варданяна, было отмечено, что "в стране достаточные запасы муки, хлебопекарни работают". "Ведется контроль, чтоб не было повышения цен на продукты питания", - сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

Больше половины всех образовательных учреждений закрыты, так как они отапливались газом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства образования Нагорного Карабаха. Закрыты 36 школ, 27 детских садов, 11 учреждений профобразования и три вуза. Однако уже начаты работы, чтобы ряд из них были переведены на электрические обогреватели и другое альтернативное топливо, также обсуждается возможность дистанционного обучения, если подача газа не возобновится еще долгое время.

1 сентября учебный год начался в 104 школах Нагорного Карабаха, в первый класс пошли более 2000 детей. 10 школьников из общин Бердзор, Ахавно и Сус, семьи которых остались в Нагорном Карабахе, зачислены в различные школы. Обучение также началось в четырех колледжах, трех профтехучилищах и четырех вузах.

Карабахцы рассказали о жизни без газа

Житель Степанакерта Владик Степанян рассказал, что ходит на работу пешком, так как имеющиеся запасы топлива в баке машины хочет сохранить на случай, если его престарелым родителям будет необходимо будет куда-то поехать.

"Бензоколонки и газозаправочные станции закрыты. Очередь была 13 декабря. Со вчерашнего дня (14 декабря), топливо выдают только по разрешению. Там, где я работаю, проводим поездки в районы. Сегодня мы написали письмо в правительство, обосновав, для чего нам надо топливо. Письмо будет рассмотрено, и только после этого нам скажут, выделят ли нам горючее. Не скрою, мы пытались через знакомых найти лазейку для получения бензина, но не прокатило. Я даже был приятно удивлен, что все так строго", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что бытовые проблемы есть, но "держимся, другого выбора нет, если хотим жить на своей земле свободно, то должны выдержать".

"Трудно моим престарелым родителям в психологическом плане. Они видели три войны, как и все жители Нагорного Карабаха. Но старики, я чувствую, устали, им хочется мира и стабильности. Мы, молодые, понимаем, война для нас не закончилась", - поделился мужчина.

Жители Нагорного Карабаха ожидали, что со стороны Азербайджана будут провокации, но "не ожидали, что российские миротворцы будут не в состоянии противостоять им", отметила Армине Петросян.

"Газ отключили, и мы достали электрические обогреватели. У нас есть печь и дрова, и муж на днях ее установит. Продукты в магазинах есть, но я закупила пару килограммов продуктов первой необходимости. Главное, что не паникуем, относимся с пониманием, и надеемся, что эти испытания закончатся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Единственное, что она считает неприемлемым – это то, что дети лишены возможности учиться.

В условиях газовой блокады стало больше хлопот по дому, рассказала жительница Степанакерта Нелли Петросян.

"Из-за того, что перешли на электричество суеты стало больше с готовкой. Одна электрическая плита на кухне, и еще обогреватель в одной комнате. Мы понимаем, что надо экономить, потому, стараемся меньше электричество расходовать. Мы не удивлены действиям Азербайджана, и все понимали, что газ будет отключаться, как и в прошлой зимой было. Но вот, что дорогу посмеют закрыть, где стоят российские миротворцы, то это для меня лично очень удивительно ", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она выразила надежду, что власти "смогут найти выход, а российский миротворческий контингент поможет в этом".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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