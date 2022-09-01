Более двух тысяч первоклассников начали учебу в школах Нагорного Карабаха

01 сентября 2022, 16:55

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Учебный год начался в 104 школах Нагорного Карабаха, в первый класс пошли более 2000 детей. 10 школьников из общин Бердзор, Ахавно и Сус, семьи которых остались в Нагорном Карабахе, зачислены в различные школы.

Как писал "Кавказский узел", тысячи детей из Нагорного Карабаха лишились возможности посещать школы после начала активной фазы боевых действий в зоне конфликта осенью 2020 года. 1 сентября 2021 года в школы отправились почти 20 тысяч учеников. До военных действий 2020 года в Нагорном Карабахе действовало 220 школьных учреждений с более 24 тысячами учениками.

В Нагорном Карабахе с 1 сентября в первый класс пошли более 2 тысяч детей, из них более 900 – в Степанакерте, сообщили в Минобразования корреспонденту "Кавказского узла".

Обучение началось в 104 школах, четырех колледжах, трех профтехучилищах и четырех вузах, рассказал замминистра Минобразования Нагорного Карабаха Микаэл Амбарцумян.

"В этом году мы потеряли школу в общине Ахавно Кашатагского района, куда ходили дети из Бердзора и Суса. Те дети из этих сел, семьи которых переселились в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), распределены по школам (Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). Также мы потеряли общину Парух. Дети Паруха ходили в школу соседнего населенного пункта Храморт. Теперь дети Паруха ходят в школы по месту проживания. А вот школа самого Храморта с 1 сентября возобновит работу, так как большинство семей вернулись в село", - сказал замминистра Минобразования Микаэл Амбарцумян.

В Бердзоре (азербайджанское название – Лачин) после войны 2020 года жили 50 семей, а в общинах Ахавно (азербайджанское название – Забух) и Сусе совокупно насчитывалось до 70 семей, рассказал ранее "Кавказскому узлу" мэр Бердзора Нарек Алексанян. 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус. Большинство жителей трех населенных пунктов Лачинского коридора решили поселиться в Сюникской области Армении. Четыре семьи из Бердзора остались в Нагорном Карабахе, проинформировал Алексанян 28 августа.

Всем первоклассникам, государство предоставило по 20 тысяч драмов (около 20 долларов США), а также бесплатные учебники для всех учеников. Для малообеспеченных семей выделены рюкзаки и школьные принадлежности, сообщил замминистра.

Для школы города Шуши (азербайджанское название - Шуша), в Степанакерте строится новое здание, по заверениям строителей, оно будет готово к концу года. Для школы города Гадрута строительство отдельного здания пока не запланировано, отметил Амбарцумян.

В результате войны 2020 года, города Гадрут и Шуши перешли под контроль Азербайджана. В Степанакерте школы Шуши и Гадрута, размещаются в зданиях других школ . В новосозданных школах работают педагоги Гадрута и Шуши, их посещают дети из семей беженцев из Гадрутского и Шушинского районов.

Директор школы община Ахавно Погос Агабекян отметил, что до эвакуации в школе Ахавно учились 55 детей, в том числе и дети из Бердзора, работали 17 учителей и шесть техработников. По его словам, в Нагорном Карабахе находятся десять детей школьного возраста из трех общин Лачинского коридора, которые 26 августа перешли под контроль Азербайджана. "Все 10 детей школьного возраста из Ахавно, Бердзора и Неркин Суса распределены в школы Степанакерта. Из учителей в Арцах переселился только я со своей семьей. Минобразования Арцаха обещало в скором времени рассмотреть вопрос моей занятости", - сказал Агабекян корреспонденту "Кавказского узла".

Директор школы села Храморт Ануш Аракелян сообщила, что 1 сентября в школу пришли 47 учеников, до эвакуации в марте в ней учились 66 учеников. В первый класс пошли четыре ребенка.

8 марта из-за обстрелов жители села Храморт были эвакуированы. После 15 марта они стали возвращаться в свои дома, но 24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Большая часть эвакуированных семей обосновались у родных и знакомых. Сельчане заявили, что им нужны гарантии безопасности от властей Нагорного Карабаха и российских миротворцев, чтобы вернуться в село и спокойно заниматься сельским хозяйством, не опасаясь обстрелов со стороны азербайджанских военных. Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях.

"Школа работает в обычном режиме, согласно учебному плану", - сказала Аракелян корреспонденту "Кавказского узла".

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