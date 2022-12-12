Власти Дагестана анонсировали возвращение останков Хаджи-Мурата

12 декабря 2022, 13:40

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В Дагестане создана специальная группа, которой поручено решить вопрос с возвращением на историческую родину останков Хаджи-Мурата, захороненного в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая 2019 года председатель оргкомитета по захоронению останков Хаджи-Мурата Магомед Амирханов сообщил, что в селе Хунзах назначена церемония перезахоронения останков наиба. Власти Хунзахского района назвали фейком данные о перезахоронении останков, однако в СМИ были опубликованы фото- и видеосвидетельства того, что церемония погребения в Хунзахе все же состоялась.. Историки предположили, что могли быть перезахоронены останки не Хаджи-Мурата, а одного из его соратников, погибших с ним вместе.

Могила Хаджи-Мурата находится в Гахском районе Азербайджана, и 6 июня 2019 года глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы обнаружил следы ее вскрытия. Останки Хаджи-Мурата могли похитить, так как могила не охранялась, указал местный краевед Намик Манташ.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил решить вопрос о возвращении останков Хаджи-Мурата и других дагестанских воинов на историческую родину "для достойного захоронения", сообщила сегодня пресс-служба администрации главы Дагестана.

"Этим займется специальная рабочая группа под руководством председателя Общественной палаты РД. К решению задачи также будут привлечены государственный секретарь РД Магомед-Султан Магомедов, представители регионального Миннаца и общественные деятели", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

На вопрос возвращения останков наиба обратили внимание представители дагестанской общественности, отметил Сергей Меликов. "Я, конечно, полностью их в этом поддерживаю. Работа в этом направлении уже начата, и мы планируем довести её до конца, чтобы останки дагестанских воинов были преданы земле в соответствии со всеми религиозными канонами", – приводятся в публикации его слова.

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв. Хаджи-Мурат бежал в Чечню и 5 мая 1852 года был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Санкт-Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Могила Хаджи-Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, говорится в биографии Хаджи-Мурата, опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, в 1959 году археолог, который вел раскопки на месте захоронения Хаджи-Мурата, обнаружил останки скелета без черепа и решил, что они принадлежали наибу. При этом он проигнорировал рассказы местных жителей, которые сообщили, что в могиле лежали трое – Хаджи-Мурат и два его товарища, которые также были обезглавлены в день смерти, рассказала в феврале 2020 года "Кавказскому узлу" историк Патимат Тахнаева, автор книги "Хаджи-Мурат. Хаджимурад из Хунзаха".

По ее словам, в останках тела Хаджи-Мурата должны были находиться не меньше четырех пуль, но в тех останках, которые археолог принял за останки наиба, пуль найдено не было.

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