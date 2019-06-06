Глава "Мусават" потребовал проверки информации о перезахоронении останков Хаджи-Мурата

06 июня 2019, 17:54

Следы вскрытия могилы Хаджи-Мурата в Азербайджане обнаружил сегодня глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы и потребовал проверки по этому поводу. Останки Хаджи-Мурата могли похитить, так как могила не охранялась, сообщил местный краевед Намик Манташ.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая председатель оргкомитета по захоронению останков наиба Магомед Амирханов сообщил, что на 2 июня в дагестанском селе Хунзахе назначена церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата. 31 мая власти Хунзахского района назвали фейком данные о перезахоронении останков Хаджи-Мурата. Однако в СМИ появились фото- и видеосвидетельства того, что церемония погребения в Хунзахе все же состоялась. Она вызвала споры среди пользователей соцсетей. Историки Патимат Тахнаева и Хаджимурад Доного предположили, что могли быть перезахоронены останки не Хаджи-Мурата, а одного из его сторонников, погибших с ним вместе. 3 июня в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана заявили, что правоохранители не проводят проверку исчезновения останков Хаджи-Мурата, так как никаких обращений по этому поводу не поступало.

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню и 5 мая 1852 года был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Могила Хаджи-Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Оппозиционер обнаружил следы вскрытия могилы Хаджи-Мурата

Могила Хаджи-Мурата в Гахском районе Азербайджане действительно могла быть вскрыта, сообщил глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы, посетивший сегодня место захоронения наиба имама Шамиля близ села Тангыт Гахского района.

«Мы сегодня посетили могилу Хаджи-Мурата. Надгробный памятник стоит на месте, как прежде. Однако сбоку примерно в одном метре от памятника были вскрыты каменные плиты, и очевидно оттуда был сделан подкоп. То есть останки Хаджи-Мурата забрали, не разрушая памятник ему, сделав подкоп сбоку. О том, что здесь вели раскопки, свидетельствует и разбросанная вокруг свежевырытая земля», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ариф Гаджилы.

По его словам, никакого контроля или охраны могилы нет. «Такое впечатление, что ни кого из властей и правоохранителей не волновала информация из СМИ о похищении останков Хаджи-Мурата. Здесь никакой уборки территории не проводилось, даже старые завядшие цветы с могилы не взяли. Видимо, правоохранительные органы абсолютно этим не интересуются», - отметил Гаджилы.

Он считает, что госорганы Азербайджана должны провести расследование по данному вопросу. «Правоохранительные органы должны провести тщательное расследование. Необходимо потребовать разъяснений от таможенных и пограничных органов о том, как возможно было перевезти через границу останки. На место захоронения в Гахский район необходимо направить экспертов. Они должны расследовать ситуацию. Необходимо информировать общественность о том, как все это могло произойти», - сказал Гаджилы.

Он представил фото и видео- с кладбища, где находится могила Хаджи-Мурата, на которых видно, что часть каменных плит у памятника на могиле не скреплены между собой.

В Гахском районном отделе полиции, куда обратился сегодня корреспондент «Кавказского узла», воздержались от комментариев посоветовав обратиться в пресс-службу МВД. Однако представители ведомства оказались недоступными в связи с выходным днем по случаю праздника Рамазан.

Представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана повторил корреспонденту «Кавказского узла» ранее озвученную позицию о том, что «прокуратура не ведет какого-либо расследования относительно похищения останков Хаджи-Мурата, поскольку в органы не поступало каких-либо обращений по данному вопросу».

Местный краевед утверждает, что в могиле были останки только одного человека

По словам жителя Гахского района, краеведа, автор ряда статей о Гахском районе для "Википедии" Намика Манташа, в могиле Хаджи-Мурата были предполагаемые останки только наиба имама Шамиля. То есть он не подтверждает, что там были останки еще двух соратников Хаджи-Мурата.

«Могилу Хаджи-Мурата обнаружил известный азербайджанский археолог, ныне покойный Мамедали Гусейнов в 50-е годы прошлого века. Узнав от местных жителей о том, что они посещают для паломничества могилу Хаджи-Мурата, он добился вскрытия могилы. В ней было обнаружены останки без головы. Одна нога похороненного была короче другой. Более углубленные последующие исследования подтвердили, что это место захоронения Хаджи-Мурата. То есть в этой могиле других останков не было», – рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Намик Манташ.

Во время Кавказской войны российские военные "в благородных "естественнонаучных" целях препарировали черепа и отправляли в Кунсткамеру для науки и "воспитания юношества", заявил в интервью "Кавказскому узлу" сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Бобровников в мае 2014 года.

Манташ считает, что останки Хаджи-Мурата могли похитить незаметно. «Могила находится в лесу в двух километрах от дороги. Поблизости там нет сел. Злоумышленники могли незаметно сделать это. Скорее всего, это были сведущие люди, раз смогли подобраться к останкам, не разрушая памятник», - сказал Намик Манташ.

Он исключил, что похищение останков могло быть осуществлено с ведома местных властей. «Я знаю о настроениях в местных госструктурах. Они очень расстроены произошедшим. С другой стороны, кто мог бы знать. Могиле же круглосуточную охрану не приставишь», - отметил Намик Манташ.

По его словам, реакция местных жителей на новость о перезахоронении останков Хаджи-Мурата в Дагестане сдержанная. «Многие жители района даже не знают о пропаже останков Хаджи-Мурата. Доступ к Интернету имеют не многие. Основной источник информации – общенациональные телеканалы. Но они об этом информацию не дали. Отношение же тех, кто знает об этом, спокойное. Люди, конечно, сожалеют, но эмоциональной реакции нет», - отметил Манташ.

По его словам, могилу Хаджи Мурата как культовое место посещали в основном жители окрестных сел. «Из дальних мест, Дагестана и других регионов Северного Кавказа, сюда мало кто приезжал. Здесь бывали редкие туристы из России и других стран, которые знали, что в этой местности есть захоронение известного в истории человека и героя книги Льва Толстого», - рассказал Намик Манташ.

Информация о перезахоронении останков Хаджи-Мурата требует проверки, уверен журналист-расследователь

Реакцию госорганов Азербайджана на информацию о перезахоронении останков Хаджи-Мурата в Дагестане «странной» считает журналист-расследователь, главный редактор сайта bastainfo.com Мустафа Гаджибейли.

«Несколько дней СМИ пишут о резонансном событии, а госорганы никак не реагируют. По меньшей мере, имеет место факт вандализма. По Уголовному кодексу Азербайджана вскрытие могилы и похищение останков считается вандализмом. Но никакого расследования, судя по реакции прокуратуры, не проводится», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мустафа Гаджибейли.

На вопрос, могло ли быть негласное согласие госорганов Азербайджана на вывоз останков Хаджи-Мурата в Россию, Гаджибейли затруднился ответить однозначно.

«Ранее из Дагестана звучали предложения о перезахоронении останков Хаджи-Мурата. В Азербайджане в общественном мнении это предложение было воспринято неоднозначно и в большей степени негативно. Тогда уже было ясно, что, если вопрос будет поставлен на официальном межгосударственном уровне, то это может породить нежелательные моменты для правительства. Официальное разрешение могло бы вызвать критику внутри страны. Надо еще учитывать и то, что исламская религия не разрешает перезахоронения. С другой стороны, властям было бы некомфортно отказывать России с учетом «близости характера» политических режимов двух стран», - сказал Мустафа Гаджибейли.

Церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата в дагестанском селе Хунзах 2 июня не соответствовала шариату, считают историк Хаджимурад Доного и адвокат Зиявудин Увайсов. Для такого обряда нужны веские основания, отметил имам Ахмад Анчихский. При этом аналитики поспорили о влиянии перезахоронения останков наиба имама Шамиля на дагестанцев.

В то же время он осудил тайное изъятие останков. «Если народ считает кого-то своим национальным героем, то зачем же его перезахоронение делать вот таким тайным способом, украдкой?» - сказал Гаджибейли.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы сомневается, что были какие-то закулисные договоренности между властями Азербайджана и Дагестана относительно останков Хаджи-Мурата.

«Этот вопрос неактуален для межгосударственных отношений. С другой стороны, власти Азербайджана относились к памятнику индифферентно. Он не был отнесен к историческим памятникам, охраняемым государством. Большую популярность он не имел и среди горских народов, проживающих на Северном Кавказе. Им интересовались больше любители истории, а также местные жители, которые считали это место из поколения в поколение неким объектом религиозного культа», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Тогрул Джуварлы.

Отсутствие реакции властей Азербайджана на похищение останков эксперт объясняет следующим образом: «Факт уже случился, и «шуметь» по этому вопросу - означает признаваться в некомпетентности соответствующих госструктур, позволивших выкрасть из страны исторические реликвии». «Требовать возвращения останков и будирования этого вопроса в СМИ вызовет нездоровый ажиотаж, как в Азербайджане, так и в Дагестане, и породит очаг ненужной напряженности», - отметил Тогрул Джуварлы.

Напомним, 24 января 2019 года депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обнародовал письмо советника президента России Владимира Толстого руководителю фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергею Миронову, в котором говорится о поддержке администрацией президента России позиции о целесообразности передачи в Дагестан для захоронения черепа Хаджи-Мурата. "Принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике", - говорится в тексте документа. При этом опрошенные "Кавказским узлом" ученые ранее указали на политическую и психологическую подоплеку "борьбы за череп" Хаджи-Мурата, отметив, что передача его для захоронения сдерживается политическими интригами.