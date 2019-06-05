Аналитики назвали спорным соответствие шариату перезахоронения останков Хаджи-Мурата в Дагестане

05 июня 2019, 21:54

Церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата в селе Хунзах 2 июня не соответствовала шариату, считают историк Хаджимурад Доного и адвокат Зиявудин Увайсов. Для такого обряда нужны веские основания, отметил имам Ахмад Анчихский. При этом аналитики поспорили о влиянии перезахоронения останков наиба имама Шамиля на дагестанцев.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая председатель оргкомитета по захоронению останков наиба Магомед Амирханов сообщил, что на 2 июня в дагестанском селе Хунзахе назначена церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата. 31 мая власти Хунзахского района назвали фейком данные о перезахоронении останков Хаджи-Мурата. Однако в СМИ появились фото- и видеосвидетельства того, что церемония погребения в Хунзахе все же состоялась. Она вызвала споры среди пользователей соцсетей. Историк Патимат Тахнаева предположила, что могли быть перезахоронены останки не Хаджи-Мурата, а одного из его сторонников, погибших с ним вместе.

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню и 5 мая 1852 года был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Могила Хаджи-Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Власти дистанцировались от проведенной на кладбище в Хунзахе церемонии

Председатель Собрания депутатов Хунзахского района Дагестана Хваджа Хваджаев сообщил, что перезахоронение останков Хаджи-Мурата произошло без участия представителей районных властей.

«Перезахоронение было в селе Хунзах. Без нашего участия. Я и глава администрации района или другие представители не присутствовали на церемонии перезахоронения. Нас туда и не звали. Там действовала инициативная группа людей, которые перевезли останки Хаджи-Мурата и перезахоронили. Там не было также потомков Хаджи-Мурата», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Хваджа Хваджаев.

По его словам, перезахоронение останков было осуществлено без поддержки и участия властей. «Инициативная группа, может, хотела какой-то славы. Я не поощряю такие действия. Они сначала перевезли останки, долго решали, где перезахоронить, потом решили, что надо не где попало, а на центральном кладбище села», - отметил Хваджа Хваджаев.

На сайте администрации Хунзахского района с 31 мая размещено опровержение о перезахоронении останков Хаджи-Мурата, в котором указано, что эту информацию не подтвердили «имам Хунзахского района Магомед Бацалов, а также прямые потомки наиба, проживающие в Хунзахском районе».

Видеозапись похоронной процессии в селе Хунзах разместил 2 июня Telegram-канал "Годекан". На видео мужчины, часть из которых в тюбетейках, несут на плечах ничем не украшенный закрытый гроб. Рядом с процессией идут несколько мужчин в форме, видно, что еще один мужчина ведет видеозапись. "Кавказский узел" пока не может проверить достоверность информации и видеоматериалов, опубликованных в Telegram-канале. В церемонии принял участие прямой потомок Хаджи-Мурата Магомедарип Гаджимурадов, сообщил в тот же день новостной портал "Будни Кавказа". По словам очевидца церемонии Амира Амирова, слова которого привела 2 июня "Молодежь Дагестана", во время перезахоронения никто не выступал с официальной речью и не предъявлял доказательств, что эти останки принадлежат наибу Хаджи-Мурату.

Перезахоронение останков Хаджи-Мурата в Хунзахе не соответствует шариату

Перезахоронение останков Хаджи-Мурата не соответствует шариату, считает руководитель аналитического центра Ассоциации учёных Ахлю-Сунна в Дагестане, адвокат Зиявудин Увайсов.

«Есть несколько причин, которые по шариату разрешают перезахоронение останков. Но в случае с перезахоронением останков Хаджи-Мрата в Дагестане нет ни одной из этих причин. Можно сказать, что оно не соответствует шариату. Вообще по шариату голова обязательно должна быть захоронена, но, как мы знаем, голова Хаджи-Мурата находится в музее в РФ», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Зиявудин Увайсов.

При этом, по его словам, перезахоронение останков Хаджи-Мурата в Дагестане может стать причиной захоронения в регионе и его головы. «Может сейчас захоронение головы вместе с телом станет возможным. Раньше это было невозможно, поскольку тело было в Азербайджане, а голова - в России. Это наверное единственное, что даст современным дагестанцам перезахоронение останков в Дагестане», - отметил Зиявудин Увайсов. Он также уверен, что прошедшая в Хунзахе 2 июня церемония погребения не станет поводом для разногласий в дагестанском обществе.

Имам мечети Надирийя Ахмад Анчихский согласен с тем, что, согласно шариату, для перезахоронения останков нужны веские причины. «Веские причины – это когда человек похоронен не на кладбище, не по мусульманским обычаям, где-то на дороге, не в мусульманской стране или кладбище. Во всех остальных случаях перезахоронение не будет соответствовать шариату», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ахмад Анчихский.

По его словам, большинство жителей Дагестана перезахоронение останков Хаджи-Мурата не интересует. «Я не вижу темы для споров в обществе. Я даже не вижу темы просто для споров. Тем более для разногласий в обществе. Эта тема перезахоронения специально подогревается, как тема границ. Но здесь нет никаких поводов для разногласий или споров. 99 процентов [жителей Дагестана] не интересует это перезахоронение. Для современного дагестанца от этого ничего не меняется», - отметил имам.

Доктор исторических наук, специалист по истории Кавказской войны Хаджимурад Доного считает, что перезахоронение уже привело к недовольству в обществе. «Кроме меня очень много людей недовольны сделанным. Люди спрашивают, если все делалось по благородным целям, то почему перезахоронение прошло в тайне. Как они перевезли кости, останки, когда через таможню нельзя даже какое-то лекарство просто так перевези. Недовольствоo есть. А что это дает современным дагестанцам, пока не понятно. Наверное только новые проблемы, связанными с захоронением черепа Хаджи-Мурата», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Хаджимурад Доного.

Он также уверен, что перезахоронение останков, которое прошло 2 июня в Хунзахе, не соответствовало шариату. «С моей точки зрения сделанное - вопиющее безобразие. Я это не могу приветствовать. Такое перезахоронение запрещено по шариату. Где человек погиб, на ближайшем кладбище и должен быть похоронен», - подчеркнул историк.

Кроме того, он также сомневается, что в Дагестане перезахоронены именно останки Хаджи-Мурата. «Невозможно точно определить, действительно ли захоронены останки Хаджи-Мурата, потому что в братской могиле в Азербайджане было похоронено три человека и точно нельзя сказать, кто из них знаменитый имам. Всем были отрублены головы. Единственное, что может их отличить, это поврежденная нога Хаджи-Мурата, из-за чего он хромал. Но можно ли по таким признакам определить, что останки именно его?» - отметил Хаджимурад Доного.

Он напомнил, что сын Хаджи-Мурата установил камень на могиле на том месте, где ему указали сельчане. «То есть и сын не знал, где точно его отец похоронен. Сейчас, если оттуда были перевезены останки, то кто может доказать, что привезены останки Хаджи-Мурата, а не другого человека? Вопросов очень много, а ответов нет», - сказал Хаджимурад Доного.

По его мнению, необходимо сделать ДНК черепа Хаджи-Мурата, который находится в музее в Санкт-Петербурге, и костей, а потом только перезахоронить. «Это наверно единственный способ решения вопроса. А пока то, что сделано, только осложняет ситуацию», - добавил историк.

24 января 2019 года депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обнародовал письмо советника президента России Владимира Толстого руководителю фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергею Миронову, в котором говорится о поддержке администрацией президента России позиции о целесообразности передачи в Дагестан для захоронения черепа Хаджи-Мурата. "Принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике", - говорится в тексте документа. При этом опрошенные "Кавказским узлом" ученые ранее указали на политическую и психологическую подоплеку "борьбы за череп" Хаджи-Мурата, отметив, что передача его для захоронения сдерживается политическими интригами.

Отметим, что 3 июня депутат парламента Азербайджана от Гахского района Азер Керимли заявил, что местные правоохранители начали расследование исчезновения останков Хаджи-Мурата. При этом он добавил, что ни подтвердить, ни опровергнуть факт исчезновения останков Хаджи-Мурата не может, «так как надгробный памятник на месте и цел». В тот же день в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана заявили, что правоохранительные органы Гахского района не проводят проверку по исчезновению останков Хаджи-Мурата, так как никаких обращений по этому поводу не поступало, сообщило издание haqqin.az.