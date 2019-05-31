Власти Хунзахского района назвали фейком данные о перезахоронении останков Хаджи-Мурата

31 мая 2019, 12:24

Информация о церемонии перезахоронения останков наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата в Хунзахском районе, назначенной на 2 июня, не соответствует действительности, сообщила сегодня администрации района.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая председатель оргкомитета по захоронению останков наиба Магомед Амирханов сообщил, что на 2 июня в дагестанском селе Хунзахе назначена церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата.

"30 мая в СМИ появились сообщения о перезахоронении останков наиба Хаджи-Мурата. Сообщалось, что мероприятие назначено на 2 июня в селе Хунзахе. Администрация Хунзахского района официально заявляет, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации района.

По данным ведомства, опровергли информацию о перезахоронении и "имам Хунзахского района, а также прямые потомки наиба, проживающие в Хунзахском районе".

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню и 5 мая 1852 года был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Тело Хаджи-Мурата покоится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Борьба за захоронение черепа Хаджи-Мурата

2 ноября 2017 года глава Чечни призвал захоронить череп наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. 9 ноября 2017 года на пресс-конференции членов инициативного общественного комитета "Наследие Льва Толстого и Дагестан" было заявлено, что общественная организация "занимается вопросом возвращения черепа с 2010 года". Тогда же было отмечено, что потомки наиба Шамиля хотят захоронить череп Хаджи-Мурата вместе с останками в могиле, находящейся в Азербайджане, и анонсировано решение вопроса до конца 2017 года. Однако оно было отложено.

24 января депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обнародовал письмо советника президента России Владимира Толстого от 21 января руководителю фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергею Миронову, в котором говорится о поддержке администрацией президента России позиции о целесообразности передачи в Дагестан для захоронения останков (черепа) Хаджи-Мурата. "Принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике", - говорится в тексте документа.

В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" ученые указали на политическую и психологическую подоплеку "борьбы за череп" Хаджи-Мурата, отметив, что передача его для захоронения сдерживается политическими интригами.

"Ещё на рубеже 1990-2000-х годов Дагестан мог получить череп Хаджи-Мурата, было готово даже постановление правительства. В 2000 году череп был выведен из состава государственной части музейного фонда РФ. Но было решено оставить его на хранении в фондах Музея этнографии и антропологии имени Петра Великого. Однако разногласия в самом Дагестане по поводу того, кто достоин принять череп Хаджи-Мурата, и как с ним поступить, отсрочили передачу", - рассказал заведующий Пироговским отделом музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Геннадий Опарин.

При этом, по мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, политолога Руслана Курбанова "в элите Дагестана существует противоборство и сопротивление" решению вопроса о захоронении останков Хаджи-Мурата. По его информации, еще в конце 1990-х годов окончательному решению вопроса помешали люди, которые не хотели, чтобы не "их человек" стал героем в глазах общества из-за того, что добился передачи в республику черепа Хаджи-Мурата.

Также, по словам Курбанова, многие эксперты убеждены, что череп Хаджи-Мурата необходимо захоронить в Дагестане, так как в Азербайджане может возникнуть сопротивление этому. "Потому что современный Азербайджан не хочет поднятия национального самосознания аварцев, лезгин и других народов, проживающих на севере этого государства. Для Азербайджана такой всплеск осознания идентичности дагестанцев через оживление исторической памяти может быть пугающим ввиду опасения сепаратистских движений", - предположил Руслан Курбанов.