31 мая 2019, 00:28

Анонсировано перезахоронение останков Хаджи-Мурата в Дагестане

Церемония перезахоронения останков участника освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурата в дагестанском селе Хунзахе назначена на 2 июня, сообщил председатель оргкомитета по захоронению останков наиба Магомед Амирханов.

Как писал "Кавказский узел", 24 января депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обнародовал письмо советника президента России Владимира Толстого от 21 января руководителю фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергею Миронову, в котором говорится о поддержке администрацией президента России позиции о целесообразности передачи в Дагестан для захоронения останков (черепа) Хаджи-Мурата. "Принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике", - говорится в тексте документа. Отсеченная голова Хаджи-Мурата перестала быть трофеем, показывающим эффективность государственного управления, и музейным экспонатом, но ее передача для захоронения сдерживается политическими интригами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Останки тела наиба Шамиля – Хаджи-Мурата, которые покоятся в Азербайджане, будут перезахоронены в его родном селе Хунзахе, написал 30 мая со ссылкой на председателя оргкомитета по захоронению останков наиба Магомеда Амирханова РИА "Дербент". Церемония перезахоронения состоится 2 июня у местной Центральной мечети, уточнил Амирханов.

Вопрос о захоронении в Дагестане головы Хаджи-Мурата, которая в хранится в бывшей Кунсткамере (Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого  в Санкт-Петербурге. - Прим. "Кавказского узла"), обсуждается, окончательного решения пока не принято, передает сообщение главы оргкомитета интернет-газета ''Нур''.

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между ними произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню. 5 мая 1852 года он был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Тело Хаджи-Мурата покоится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана.

Проблема определения места захоронения всех останков в одном месте не решена, часть энтузиастов перезахоронения считают лучшим место рождения - Хунзах, потомки наиба Шамиля хотят захоронить череп Хаджи-Мурата вместе с останками в могиле, находящейся в Азербайджане, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Памятник турецким воинам в Дагестане напомнил о спорных аспектах гражданской войны", "Взрыв у могилы шейха Чиркейского аналитики сочли доказательством агонии дагестанского подполья", "Эксперты связали интерес к Хаджи-Мурату в Дагестане с его образом героя-освободителя".

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