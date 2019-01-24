В Кремле пообещали передать череп Хаджи-Мурата в Дагестан

24 января 2019, 17:55

В администрации президента России согласились, что череп Хаджи-Мурата должен быть передан из питерского музея в Дагестан. Соответствующий документ обнародовал сегодня депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года на пресс-конференции членов инициативного общественного комитета "Наследие Льва Толстого и Дагестан", которые добиваются возвращения черепа Хаджи-Мурата из Кунсткамеры, было заявлено, что общественная организация "занимается вопросом возвращения черепа с 2010 года". Тогда же было отмечено, что потомки наиба Шамиля хотят захоронить череп Хаджи-Мурата вместе с останками в могиле, находящейся в Азербайджане.

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню. 5 мая 1852 года он был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Тело Хаджи-Мурата покоится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана. Проблема определения места захоронения всех останков в одном месте не решена, часть энтузиастов перезахоронения считают лучшим место рождения - Хунзах, потомки наиба Шамиля хотят захоронить череп Хаджи-Мурата вместе с останками в могиле, находящейся в Азербайджане, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Вопрос о передаче черепа Хаджи-Мурата в Дагестан рассматривался в администрации президента России и решен положительно, следует из письма советника президента России Владимира Толстого руководителю фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергею Миронову. Это письмо, датированное 21 января, обнародовал сегодня депутат Госдумы Гаджимурад Омаров на своей странице в Facebook.

«По указанию Главы государства (от 19.07.2018 №Пр-1279) выраженная в Вашем обращении позиция о целесообразности передачи в Республику Дагестан для захоронения останков (черепа) Хаджи-Мурата была рассмотрена в Администрации Президента Российской Федерации и, в целом, поддержана. По итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике», - говорится в тексте документа.

Для захоронения черепа дагестанской стороне предстоит договориться с Азербайджаном, и это может стать поводом для эмоциональных обсуждений, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Омаров в своем посте поблагодарил Миронова за поддержку в решении вопроса о возвращении черепа Хаджи-Мурата. «Также благодарю всех депутатов, которые поддерживали мою инициативу в течение 20 лет. Отдельно благодарю за понимание и поддержку президента России Владимира Владимировича Путина. Это знаковое событие для народов Северного Кавказа, а также для всех тех, кто верит в справедливость», - прокомментировал письмо из администрации президента России Гаджимурад Омаров.

Во время Кавказской войны российские военные "в благородных "естественнонаучных" целях препарировали черепа и отправляли в Кунсткамеру для науки и "воспитания юношества", ранее заявил в интервью "Кавказскому узлу" сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Бобровников. "Недаром голова прославленного Толстым Хаджи-Мурата до сих пор лежит в ее запасниках в С.-Петербурге", - рассказал Владимир Бобровников.

Напомним, в ноябре 2017 года в России возникла дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. К ней подключился и глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал захоронить не только тело Владимира Ленина, но и череп наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата.