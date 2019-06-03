Захоронение в селе Хунзах подняло вопрос о подлинности останков Хаджи-Мурата

03 июня 2019, 12:16

Церемония перезахоронения останков наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, прошедшая 2 июня в дагестанском селе Хунзах, вызвала споры среди пользователей соцсетей. Могли быть перезахоронены останки не Хаджи-Мурата, а одного из его сторонников, погибших с ним вместе, отметила историк Патимат Тахнаева.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая председатель оргкомитета по захоронению останков наиба Магомед Амирханов сообщил, что на 2 июня в дагестанском селе Хунзахе назначена церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата. 31 мая власти Хунзахского района назвали фейком данные о перезахоронении останков Хаджи-Мурата.

Участник освободительной борьбы кавказских горцев Хаджи-Мурат был наибом имама Шамиля во время Кавказской войны, но в 1851 году между Шамилем и его наибом произошел разрыв, Хаджи-Мурат бежал в Чечню и 5 мая 1852 года был убит. Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвестным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллекцию черепов Музея антропологии и этнографии (бывшую Кунсткамеру). Могила Хаджи-Мурата находится в селе Тангыт Гахского района Азербайджана, говорится в биографии Хаджи-Мурата, размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

В дагестанском райцентре Хунзах в воскресенье прошла церемония перезахоронения останков Хаджи-Мурата. По свидетельству участников церемонии, захоронению предшествовала дискуссия сельчан о правомерности такого перезахоронения, однако в итоге было принято решение предать привезенные останки земле. Администрация Хунзахского района дистанцировалась от происходящего, никто из официальных лиц на церемонии не присутствовал, сообщил сегодня "Коммерсант".

В церемонии приняли участие прямой потомок Хаджи-Мурата Магомедарип Гаджимурадов, депутат Гаджимурад Омаров, общественный деятель Асхабали Заирбеков, сообщил 2 мая новостной портал "Будни Кавказа".

"Было много противоречивых мнений, но присутствующие пришли к согласию и готовятся провести захоронение. Никто не выступал с официальной речью и не предъявлял доказательств, что эти останки принадлежат наибу Хаджи-Мурату. Все делается на честном слове", - процитировала очевидца церемонии Амира Амирова 2 июня "Молодежь Дагестана".

В администрации Хунзахского района факт принадлежности захороненных останков наибу Хаджи-Мурату не подтвердили. "Некая церемония перезахоронения на сельском кладбище села Хунзах действительно состоялась, но нет подтверждения, что захороненные останки принадлежат наибу Хаджи-Мурату. Никто из официальных лиц района там не присутствовал. Также неизвестно, кто эти люди, проводившие перезахоронение", – заявил в интервью изданию пресс-секретарь администрации района Камиль Гусейнов.

Видеозапись похоронной процессии в селе Хунзах разместил 2 июня Telegram-канал "Годекан". На видео мужчины, часть из которых в тюбетейках, несут на плечах ничем не украшенный закрытый гроб. Рядом с процессией идут несколько мужчин в форме, видно, что еще один мужчина ведет видеозапись. "Кавказский узел" пока не может проверить достоверность информации и видеоматериалов, опубликованных в Telegram-канале.

Историк усомнилась в захоронении именно останков Хаджи-Мурата

Вместе с Хаджи-Муратом погибли двое его товарищей – Гамзало и Эльдар. Они тоже были обезглавлены, и все три тела закопаны в одном месте, написала на своей странице в Facebook старший научный сотрудник в Институт востоковедения РАН Патимат Тахнаев а.

"Скажу теперь "страшное". Вместе с Хаджи-Муратом в тот день погибли двое его товарищей - Гамзало и Эльдар. Они тоже были обезглавлены. Голова Хаджи-Мурата отправилась в Тифлис (через Нуху и Закаталы), что стало с другими головами – неизвестно. Но точно известно, что на месте их гибели – закопали всех троих. Именно закопали, не похоронили. В 1870-е годы здесь побывал старший сын Хаджи-Мурата Гулла. Он могилу не открывал, но место "братской" могилы ему местные жители указали. Он установил плиту с надписью, что здесь похоронен Хаджи-Мурат", - отметила историк.

По ее словам, в 1959 году археолог М. Гусейнов говорил, что рядом были еще две могилы, но он вскрыл только эту – на нее указали. "НО. Могила была пустая. Он стал копать во все стороны, точнее, "севернее", и наткнулся на останки БЕЗ головы. Ура. Хаджи-Мурат найден. Больше не копали. А если бы он пошел искать чуть в сторону? Нашел бы Гамзало? Или Эльдара? А может, он нашел одного из них. Вот такие дела. Вообще, очень сомневаюсь, что в Хунзахе похоронили останки Хаджи-Мурата", - подчеркнула она.

При этом, по данным Тахнаевой, первый раз могилу Хаджимурада в селе Тангыт открывали в 1959 году. Историк в записи в соцсети привела выдержку из письма очевидца тех событий Джахангира Али оглы Солтанова. "Жители без труда нашли могилу и показали археологам, где она находится, ведь уже более столетия сами они и их предки совершали к ней паломничество. (...) Люди как один наотрез отказались участвовать в раскопках в святом месте. Никакие уговоры и посулы властей не действовали. (...)Только после того, как случай этот дошел до сведения высшего партийного начальства, четырех сельчан из местных жителей заставили раскопать священную могилу", - процитировала она воспоминания очевидца, указав, что они были опубликованы в "Вестнике Евразии" в 2006 году.

Правоохранительные органы Гахского района начали расследование исчезновения останков Хаджи-Мурата, заявил депутат Милли Меджлиса от Гахского района Азер Керимли, отметив что лично может подтвердить, что часть могилы Хаджи-Мурата разобрана. "Ни подтвердить, ни опровергнуть факт исчезновения останков Хаджи-Мурата мы не можем, так как надгробный памятник на месте и цел. Здесь работает следственная группа. В любом случае должна быть создана государственная комиссия по проверке всех этих фактов", - цитирует сегодня депутата азербайджанское издание haqqin.az. .

Пользователи соцсетей напомнили о необходимости захоронить череп Хаджи-Мурата

Пользователи соцсетей отметили, что земле должен быть предан череп Хаджи-Мурата, находящийся в музее.

"Есть понимание того, что это действие противоречит шариату и по сути не несет никакой пользы. Но мне кажется что важно отметить - активно осуждающие тех, кто организовал перезахоронение, одновременно должны резко осуждать российское правительство, которое не просто проявляет неуважение к останкам наиба, но и сделало из черепа музейный экспонат", - написал в своем аккаунте в Facebook юрист, руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Пользователь Гаджимурад Магомедгаджиев в комментарии к записи отметил, что "польза была бы, если бы череп к телу захоронили".

"А почему Хаджи-Мурата тогда же нормально, то есть с головой, не похоронили?" - отметил в комментариях к записи Патимат Тахнаевой Александр Тимаков.

В свою очередь пользователи в ответ на его комментарий напомнили, что череп находится в музее.

24 января 2019 года депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обнародовал письмо советника президента России Владимира Толстого от 21 января руководителю фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергею Миронову, в котором говорится о поддержке администрацией президента России позиции о целесообразности передачи в Дагестан для захоронения останков (черепа) Хаджи-Мурата. "Принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике", - говорится в тексте документа. В свою очередь опрошенные "Кавказским узлом" ученые ранее указали на политическую и психологическую подоплеку "борьбы за череп" Хаджи-Мурата, отметив, что передача его для захоронения сдерживается политическими интригами. При этом, по данных экспертов, череп был выведен из состава государственной части музейного фонда России, однако разногласия в самом Дагестане по поводу того, кто достоин принять череп Хаджи-Мурата, и как с ним поступить, отсрочили передачу.