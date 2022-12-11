Активисты рассказали о срыве ростовскими силовиками акции в поддержку жертв домашнего насилия

11 декабря 2022, 23:57

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Силовики пришли на фестиваль в поддержку переживших домашнее насилие «Не виновата» в Ростове-на-Дону и сорвали его, рассказали организаторы фестиваля. К участникам аналогичной акции в Краснодаре у силовиков претензий не оказалось.

Сам фестиваль был намечен на 4 декабря, однако организаторы рассказали об инциденте только 10 ноября. Они молчали, чтобы не привлекать внимания к аналогичным акциям в других городах, сообщила одна из организаторов Катерина Столетняя.

В России необходимо принять закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, заявили ранее правозащитники "Кавказскому узлу", комментируя инциденты, связанные с попытками родственников вернуть домой женщин, сбежавших от домашнего насилия. По их словам, все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовному преследованию похитителей, а власти предпочитают не замечать эту проблему.

Фестиваль был намечен в галерее «Ростов». Организаторы планировали провести выставку, книжный маркет и лекции. За час до начала фестиваля сотрудница галереи сообщила организаторам, что ей звонили из администрации Ростова-на-Дону и под угрозой визита ОМОНа потребовали отменить мероприятие. Претензии чиновников вызвала фото с прошлогоднего фестиваля, на которых присутствует девушка в куртке радужных цветов. Куртку в администрации сочли ЛГБТК-символикой, информирует издание "ОВД-инфо"*.

Затем в помещение ворвались сотрудники полиции и заявили, что будут проводить проверку. Они потребовали у всех присутствующих паспорта, переписали данные и проверили документацию площадки. Присутствующим запретили выходить на улицу, а организаторам не дали вывесить у входа объявление об отмене мероприятия. «Я пыталась снять [действия силовиков] на видео, но мне запретили это делать сами сотрудники. На мой вопрос почему все это происходит, они ответили: „Сами понимаете, время такое, проверяем, все ли санкционировано“», - рассказала Столетняя, слова которой приводит издание.

Продолжить фестиваль после проверки силовики запретили. «Мероприятие мы никуда не перенесли, хотя нам предлагала другая площадка. Если честно, я побоялась за безопасность организаторов и участников», - объяснила девушка.

«Не виновата» - ежегодная благотворительная акция в поддержку переживших домашнее насилие. С 2019 года акция проходит в формате фестиваля одновременно в разных городах и странах. Собранные средства перечисляются в пользу локальных НКО, оказывающих бесплатную помощь пострадавшим от насилия. В 2022 году акция проходит в 6 странах и 15 городах, говорится в релизе на сайте фестиваля.

Программа фестиваля в Ростове-на-Дону включала несколько лекций, дискуссий, выставку и книжный маркет. В 2020 году фестиваль «Не виновата» в Ростове-на-Дону состоялся без подобных проблем.

4 декабря фестиваль в рамках той же программы прошел в Краснодаре и завершился без инцидентов и визитов силовиков. В поддержку жертв домашнего насилия в Краснодаре собрали 17 тысяч рублей, информирует "Юга.ру".