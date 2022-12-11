Убийство жительницы Доргели подняло вопрос о семейном насилии на Северном Кавказе

11 декабря 2022, 09:34

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21-летняя жительница дагестанского села Доргели скончалась от множественных ножевых ран, и по подозрению в её убийстве задержан её супруг, сообщили следователи. Пользователи соцсетей указали на рост числа жертв семейного насилия в республике, а также вспомнили случай с умершей и спешно похороненной в Гудермесе Мадиной Умаевой.

В дагестанском селе Доргели задержан местный 21-летний житель по подозрению в убийстве своей 21-летней супруги. Она была доставлена 9 декабря в медпункт Доргели с множественными ножевыми ранениями в области лица, шеи, спины, от которых скончалась, сообщило 10 декабря на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Публикация о том, что сельчанин в Дагестане задержан по подозрению в убийстве супруги, была размещена 10 декабря в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 392 тысяч пользователей. На 09.30 мск эта запись набрала 404 отметки "нравится" и 326 комментариев.

"Тут некоторые пишут, заслужила, наверное. Да, кто имеет право лишать жизни, за что бы ни было? Отпусти ее, пусть ее родители с ней говорят", – написала ra.isa641.

"Как можно говорить, заслужила? Кто вы такие, чтобы решать заслужила или нет. Её родители всю свою жизнь растят своих детей, чтобы такие забирали их [замуж]", – возмутилась albina_poctov.

"Дорогие уважаемые родители, воспитывайте своих сыновей так, чтобы они не поднимали руку на женщину, девушку, девочку. Как можно поднимать руку на женский пол, а тем более убить? Если что-то не так, то просто разведись и всё", – подчеркнула zuhra_a_m.

"За что? Какое право имеет убивать? Бедные родители для этого растили девочку? Не хочешь, не нравится – отправь к родителям", – написал пользователь turkey_1988.

"Если не доволен, надо было просто отпустить, вернуть родителям", – высказал схожее мнение пользователь rozik0360.

Запись о том, что житель села Доргели заподозрен в убийстве супруги, также была размещена 10 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 152 тысяч пользователей. На 07.30 мск 11 декабря эта запись набрала 290 отметок с реакцией пользователей и 868 комментариев.

"Лишать жизни человека никто не имеет права. Зачем человека лишать жизни, тем более жену? Если есть какие-то разногласия, зачем поднимать руку, тем более лишать жизни? Отправь родителям, и всё", – написал Аслан Шидов.

"Забирать жизнь, никто не давал права. Не он дал эту жизнь, чтобы он забирал ее", – высказал схожее мнение пользователь Memento Mori.

"Что творится с нашими мужчинами , то с балкона выбрасывают жен, то ножами закалывают", – написала Mishka Khasbullaeva.

"А слышали о Мадине Умаевой, которую муж убил из-за того, что она купила на госвыплаты телевизор, не посоветовавшись с ним?" – спросила Лелия Иная.

Комментариев от представителей задержанного жителя села Доргели не поступало. "Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 12 июня 2020 года в доме жителя Гудермеса скончалась его 23-летняя супруга, мать троих детей Мадина Умаева. Вопреки исламским традициям она была похоронена ночью. После сообщений в соцсетях о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия, ее мать добилась эксгумации и заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Поводом для семейной ссоры, по словам матери Мадины, стала покупка ее дочерью телевизора на детское пособие. Свекровь умершей позднее подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что выказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

Не дожидаясь результатов экспертизы, глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с родственниками умершей, и мать извинилась за слова о насильственной смерти дочери. 27 июня 2020 года ЧГТРК "Грозный" обнародовала видео с ее повторными извинениями – на этот раз перед зятем. 30 июня 2020 года было опубликовано новое видеообращение женщины – с просьбой не распространять версию о насильственной смерти ее дочери. 19 июля 2020 года стало известно, что власти Чечни подарили новый дом семье мужа Мадины Умаевой.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.