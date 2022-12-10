Журналист Валерий Бадмаев задержан в Элисте

10 декабря 2022, 13:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали в Элисте главного редактора "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева по подозрению в призывах к экстремизму, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля суд в Элисте оштрафовал на 35 тысяч рублей главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева по административной статье о дискредитации военных за публикацию видеороликов в соцсети. По словам Бадмаева, суд не учел, что видеоролики были записаны и опубликованы до 4 марта, когда была введена эта статья КоАП РФ. 16 мая Верховный суд Калмыкии оставил в силе решение о штрафе. Вина Бадмаева не доказана, заявил его защитник Санал Убушиев.

Вечером 9 декабря силовики в Элисте задержали главреда «Современной Калмыкии» Валерия Бадмаева, в отношении него возбуждено уголовное дело, предположительно, по статье о призывах к экстремизму, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале "ОВД-Инфо LIVE". "Что точно стало поводом для уголовного преследования, пока неизвестно", - говорится в публикации.

Сообщение о задержании поступило 9 декабря от самого Бадмаева, успевшего позвонить одному из своих знакомых с чужого номера, сообщает на своем сайте проект "Активатика", позиционирующийся как некоммерческий проект, организованный активистами и журналистами из разных стран.

По словам человека, которому позвонил Бадмаев, 72-летнему журналисту инкриминировалась статья 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии). Также, по его данным, силовики изъяли телефон и ноутбук Бадмаева, говорится в публикации.

По данным проекта, позднее стало известно, что Бадмаеву инкриминируют часть 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), заседание по его делу назначено на 10 декабря в Элистинском горсуде.

Согласно данным на сайте Элистинского горсуда, на 10 декабря заседаний не назначено. При этом в сообщении отмечается, что "не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении". МВД по Калмыкии, по состоянию на 13.35 мск, не сообщило на своем сайте о задержании или уголовном либо административном деле Валерия Бадмаева.

Напомним, 30 мая 2021 года Элистинский горсуд признал Валерия Бадмаева, который инициировал Съезд ойрат-калмыцкого народа, виновным в организации несогласованного публичного мероприятия и назначил ему 40 часов обязательных работ за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Верховный суд Калмыкии оставил в силе это решение.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.