Валерий Бадмаев не смог оспорить штраф за дискредитацию армии

17 мая 2022, 03:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Калмыкии оставил в силе штраф в 35 тысяч рублей, назначенный главреду "Современной Калмыкии" Валерию Бадмаеву по статье о дискредитации вооруженных сил России. Вина Бадмаева не доказана, считает его защитник Санал Убушиев.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля суд в Элисте назначил штраф главреду "Современной Калмыкии" Валерию Бадмаеву по административной статье о дискредитации вооруженных сил за публикацию видеороликов в соцсети. По словам Бадмаева, суд не учел, что видеоролики были записаны и выложены до вступления нового закона в силу.

Протокол об административном правонарушении был составлен после того, как 7 марта сотрудники ЦПЭ МВД по Калмыкии обнаружили видеообращение и видеоинтервью Бадмаева на странице пользователя "Савр Болдырев" в соцсети "ВКонтакте" - на тот момент видео не были удалены со страницы самого Бадмаева, говорится в тексте решения суда от 4 апреля. "В пункте 14 постановления пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 года… разъяснено, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения", – констатировал суд.

Штраф в 35 тысяч рублей, назначенный главреду "Современной Калмыкии" Валерию Бадмаеву по статье о дискредитации армии, оставлен в силе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Бадмаев после рассмотрения дела в Верховном суде Калмыкии 16 мая.

"В суде первой инстанции меня защищал юрист Санал Убушиев. На рассмотрении апелляции его не было. Судья спросила, можем ли мы начать заседание без него – я согласился, потому что заранее было понятно, что суд оставит в силе наказание. Судья зачитала обе апелляционные жалобы – мою и Санала [Убушиева], после чего предоставила мне слово. Я сказал, что не вижу главного – доказательств", – рассказал журналист.

Ни в суде первой инстанции, ни и в апелляционной инстанции сотрудники полиции не представили сами видеоролики, за публикацию которых был составлен протокол об административном правонарушении, указал главред оппозиционной газеты. "Представитель МВД, участвовавший в обоих заседаниях, заявил, что не составлял протокол, поэтому не знает, почему нет видео. Получается, и суд первой инстанции, и Верховный суд Калмыкии поверили полицейским на слово, раз не посчитали нужным удостовериться, что расшифровка видео соответствует сказанному мной в видеообращении и видеоинтервью", – отметил Бадмаев.

По его словам, представитель МВД не смог разъяснить, в чем именно выражена дискредитация вооруженных сил в этих видео. "Ни в Уголовном кодексе, ни в Административном нет понятия "дискредитация использования вооруженных сил". Кто использует вооруженные силы? <...> Возникают нюансы, когда мы говорим о "дискредитации использования". И никакого определения, разъясняющего формулировку новой статьи 20.3.3 КоАП, не существует", – заявил журналист.

Решение Верховного суда Калмыкии будет обжаловано в Европейском суде по правам человека, добавил он. "Если возможность обратиться в ЕСПЧ еще существует – я пока не изучал эту тему – то обязательно подам жалобу. Опыт в этом вопросе у меня есть", – сказал Бадмаев.

Юрист Санал Убушиев не присутствовал на рассмотрении апелляции, поскольку суд не известил его о заседании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Убушиев. "Вообще, это, конечно, нарушение – суд обязан был меня известить. Но поскольку Валерий Антонович [Бадмаев] согласился рассмотреть дело без защитника, формально суд не нарушил его права. Претензии здесь мы предъявить не сможем", – пояснил он.

Вина Бадмаева не была доказана в суде, убежден юрист. "В своей апелляции я указал, что суд первой инстанции не установил, что видео распространялось со страницы Бадмаева. Он мог записать видео. Но наказание предусмотрено за публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. То есть за распространение видео. Да и в целом – как можно судить за мнение? Валерий Антонович, как любой гражданин, имеет право критиковать власть за ее действия и принятые решения. Порог допустимой критики в отношении представителей власти всегда был выше, чем в отношении граждан, не наделенных властными полномочиями", – посетовал Убушиев.

После начала военной спецоперации на Украине жители России, в том числе СКФО и ЮФО, неоднократно выражали протесты против нее. В частности, пикеты с призывом прекратить операцию на Украине проводились в Волгограде с 24 февраля. После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты стали подвергаться преследованию и по этой статье. Новая статья применяется и к авторам публикаций в соцсетях.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.