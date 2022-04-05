Главред "Современной Калмыкии" оштрафован за дискредитацию вооруженных сил

05 апреля 2022, 17:28

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Суд в Элисте назначил штраф главреду "Современной Калмыкии" Валерию Бадмаеву по административной статье о дискредитации вооруженных сил за публикацию видеороликов в соцсети. При этом суд не учел, что видеоролики были записаны и выложены до вступления нового закона в силу.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта сотрудник центра противодействия экстремизму МВД по Калмыкии составил на журналиста Валерия Бадмаева административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил за публикацию видео в соцсетях за несколько дней до вступления новой статьи в силу.

Элистинский городской суд назначил журналисту Валерию Бадмаеву штраф в 35 тысяч рублей за публичную дискредитацию российской армии. Негативная оценка спецоперации, по мнению суда, содержится в видеообращении и видеоинтервью главреда "Современной Калмыкии", опубликованных в соцсетях 27 февраля и 2 марта соответственно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Санал Убушиев, защищавший Бадмаева в суде 4 апреля.

"Сами видео в материалах дела отсутствуют. Есть только скриншоты со страницы во "ВКонтакте", которая, по мнению должностного лица, составившего протокол, принадлежит Бадмаеву. Но этот факт также в суде не доказан. И главное, на что мы обращали внимание: видео были опубликованы до вступления в силу новой статьи 20.3.3 КоАП – о дискредитации вооруженных сил. А закон обратной силы не имеет. Однако суд посчитал, что Бадмаев совершил длящееся административное правонарушение и признал его виновным. Будем подавать апелляцию в Верховный суд Калмыкии", - сказал Убушиев.

Сотрудник МВД, составивший протокол, не представил доказательств того, что в видеообращении и видеоинтервью содержится дискредитация вооруженных сил, заявил Валерий Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла". "Лингвистическую экспертизу моих слов не проводили. Сама судья спрашивала у представителя МВД: "В чем именно выражается дискредитация?" - отметил журналист.

По словам Бадмаева, в своем последнем слове он сослался на Конституцию Россию, которая гарантирует свободу мысли и слова, а также обязывает суды принимать решения, исходя из приоритета прав гражданина. "Судья не приняла во внимание наши доводы. Обязательно буду обжаловать это решение", - добавил главред "Современной Калмыкии".

Протокол об административном правонарушении был составлен после того, как 7 марта сотрудники ЦПЭ МВД по Калмыкии обнаружили видеообращение и видеоинтервью Бадмаева на странице пользователя "Савр Болдырев" в соцсети "ВКонтакте" - на тот момент видео не были удалены со страницы самого Бадмаева, говорится в тексте решения суда от 4 апреля, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

"В пункте 14 постановления пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 года… разъяснено, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения", - констатирует суд.

Судья также отклонила ссылку Бадмаева на статью 29 Конституции России, согласно которой "каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", поскольку "действия [Бадмаева] по производству и распространению информации противоречат принятому закону и законодательным актам", сказано в решении Элистинского горсуда.

После начала военной спецоперации на Украине жители России, в том числе СКФО и ЮФО, неоднократно выражали протесты против нее. В частности, пикеты с призывом прекратить операцию на Украине проводились в Волгограде с 24 февраля. После того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты стали подвергаться преследованию и по этой статье. Новая статья применяется и к авторам публикаций в соцсетях.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

*– 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.