Активисты в Калмыкии описали практику применения статьи о дискредитации вооруженных сил

28 марта 2022, 18:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое жителей Калмыкии оштрафованы по новой статье о дискредитации вооруженных сил на 30 тысяч рублей. Полицейские также составили протоколы по этой статье на четверых активистов, в том числе на главреда газеты "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева, который опубликовал видео в YouTube за несколько дней до вступления новой статьи в силу.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта сотрудники полиции в Элисте составили первый административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Жительница города Екатерина Перекрестова была задержана за надпись на рюкзаке. Изменения в законодательство, которые вводят административную и уголовную ответственность за дискредитацию вооруженных сил, были приняты и подписаны президентом России 4 марта.

Видеообращение главного редактора газеты "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева относительно спецоперации на Украине было опубликовано в его YouTube-канале 27 февраля, сообщил он сегодня корреспонденту "Кавказского узла". "17 марта ко мне домой пришли трое: участковый и двое в штатском. Вручили повестку и ознакомили с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении по новой статье – 20.3.3 КоАП. В тот же день я сходил в полицию. Протокол составил майор из центра противодействия экстремизму МВД по Калмыкии. Я сослался на статью 51 Конституции и отказался от объяснений. Пожелал сотрудникам хорошо подготовиться к суду. Буду защищаться сам", - заявил Бадмаев. Элистинский городской суд 27 марта известил, что заседание по делу назначено на 4 апреля, добавил он.

Полицейские пришли не сразу после появления ролика в соцсетях, поскольку "ждали вступления в силу новой статьи КоАП", предположил главред "Современной Калмыкии". По его сведению, к административной ответственности за выступления против спецоперации российских войск на Украине привлечены более десяти человек.

Юрист Санал Убушиев подтвердил, что с начала военной спецоперации на Украине к ответственности привлечены более 10 жителей Калмыкии. При этом, по его словам, по новой статье о дискредитации действий вооруженных сил (20.3.3 КоАП) оштрафованы лишь элистинка Елизавета Перекрестова и председатель съезда ойрат-калмыцкого народа Арсланг Санджиев, остальных активистов, проводивших в феврале пикеты, оштрафовали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. "Перекрестову судили 24 марта, а на следующий день – Санджиева. В обоих случаях я выступал защитником, по обоим делам суд назначил штраф в 30 тысяч рублей. Готовим апелляции. По новой статье также составлены протоколы на [трех заместителей Санджиева] Батыра Боромангнаева, Владимира Довданова и Адучу Эрднеева", - рассказал Убушиев.

24 марта сотрудники полиции в Элисте составили протокол в отношении автора YouTube-канала ZaanOnline Максима Цеденова по административной статье о мелком хулиганстве (20.1.3 КоАП) за распространение информации, "выражающей в неприличной форме" явное неуважение к органам госвласти, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам видеоблогер. По его словам, полиция заинтересовалась сторис в соцсети от 28 февраля, с осуждением руководства России. "Тогда только началась "спецоперация". Смысл сторис был такой: [спикер парламента Хакасии Владимир] Штыгашев до сих пор не наказан, "Мемориал"* ликвидирован – делайте выводы, что будет с калмыками, когда (руководство России) решит объявить нас врагами народа", - пояснил Цеденов.

29 января 2020 года Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевало на стороне фашистов – мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". 10 февраля 2020 года примерно 500 человек пришли на несогласованный митинг в Элисте с требованием наказать Штыгашева за его слова о сталинской депортации калмыков.

Видеоблогер отказался давать объяснения в полиции, в соответствии со статьей 51 Конституции. "Полицейский по телефону вызвал меня к себе в кабинет. Сказал – мол, ничего страшного, это административка, будет штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Записал на телефон мой отказ от объяснений. На этом наше общение закончилось. Дата суда еще не назначена", - добавил Цеденов.

"Кавказский узел" также писал, что неизвестные в ночь на 6 марта подожгли машину Максима Цеденова. По его мнению, это было сделано в ответ на критику выборов в Госдуму, которую блогер публиковал на своем YouTube-канале.

16 марта, через десять дней после того, как у Цеденова сгорел автомобиль, он опубликовал на своем канале видео, в котором сообщил, что больше не будет заниматься политической тематикой и сосредоточится на сюжетах о традициях и культуре народа. "2 марта у меня родились близняшки. Поскольку гражданский активизм у нас стал небезопасен, я решил сделать выбор в пользу семьи. О чем открыто заявил в своем видео. Но давление силовиков не прекращается. Видимо, хотят теперь меня добить, задавить материально – уже без шума, общественного резонанса. А может, это показательная порка: мол, смотрите, мы даже за сторис наказываем – так что лучше помалкивайте. Трудно сказать, что у них в голове. Но я отвечу за свои слова. Я не понимаю, почему Штыгашев до сих пор не наказан за публичное обвинение калмыков в предательстве, а меня судят, штрафуют по любому поводу", - пояснил он.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о случаях преследования активистов – на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.