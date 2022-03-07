Машина полиции возле пустой площади культурного комплекса "Пагода Семи дней" в ожидании протестных акций. Элиста, 6 марта 2022 года. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла".

07 марта 2022, 04:24

Первый протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России составлен в Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции в Элисте составили первый административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Жительницу города могут привлечь к ответственности за надпись на рюкзаке.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля сотрудники правоохранительных органов доставили в городской отдел полиции в Элисте пикетчика Александра Лота и изъяли у него антивоенный плакат.

Элистинку Елизавету Перекрестову сотрудники правоохранительных органов задержали в центре города и доставили в отделение за то, что на ее рюкзаке была антивоенная надпись. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" 6 марта рассказала сама Перекрестова.

Машина полиции возле пустой площади культурного комплекса "Пагода Семи дней" в ожидании протестных акций. Элиста, 6 марта 2022 года. Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"."Где-то в 16.45-16.50 мск я пришла на "Пагоду Семи дней", на мне был рюкзак с [антивоенной] надписью <...>. Примерно в 17.05-17.10 мск ко мне подошли двое полицейских, стали задавать вопросы по поводу надписи и попросили пройти с ними в горотдел. Я спросила, могу ли я отказаться. На что мне ответили, что в таком случае им придется доставить меня силой", - рассказала девушка.

В отделении полиции на нее составили протокол об административном правонарушении по статье о дискредитации Вооруженных сил России, добавила Перекрестова. "В горотделе я провела около трех часов. Судя по всему, сотрудники полиции не понимали, по какой статье привлечь меня к ответственности. В итоге я вышла оттуда с протоколом по части 1 статьи 20.3.3 КоАП. Штраф по этой статье немаленький - 30-50 тысяч рублей. Теперь городской суд должен назначить слушание", - заявила жительница Элисты.

Административный протокол действительно составлен по "новой статье" о дискредитации действий Вооруженных сил РФ, подтвердил юрист Санал Убушиев, который намерен защищать в суде Перекрестову.

"Я не успел попасть в горотдел, когда составлялся протокол, но с его содержимым ознакомился. Елизавета [Перекрестова] прогуливалась на пагоде, когда к ней подошли полицейские и заинтересовались надписью на рюкзаке. Я видел и сам рюкзак, и надпись – они очень маленькие. Но, по мнению полиции, надпись <...> является публичной дискредитацией действий Вооруженных сил России", - констатировал Убушиев.   

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Примечание:

"Суд принял сторону избиркома Калмыкии в споре с Бадмаевым", "Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку", "Акция протеста в Элисте прошла без задержаний". 

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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