Силовики в Элисте изъяли антивоенный плакат у пикетчика

01 марта 2022, 04:36

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Сотрудники правоохранительных органов доставили в городской отдел полиции в Элисте пикетчика Александра Лота и изъяли у него антивоенный плакат.

Активист движения «Элиста – это наш город» Александр Лот провел антивоенный одиночный пикет 28 февраля на улице Ленина на востоке Элисты. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Александр Лот.

«Я стоял с пикетом с 14.45 мск до 15.10 мск. Водители проезжавших мимо машин в целом реагировали одобрительно. Простоял я не очень долго, но около десяти человек просигналили в знак поддержки», - рассказал он.

Антивоенную акцию пришлось свернуть по требованию полицейских, пояснил он. «Сначала приехали сотрудники ППС на уазике. Пытались меня убедить, что я нарушаю закон, создаю аварийную ситуацию на дороге. Я им ответил, что имею право проводить на этом месте одиночный пикет, потому что оно не относится к запрещенным. Полицейские с кем-то созвонились и уехали. Пришел другой сотрудник. Он вежливо попросил меня проехать с ним в отдел полиции, мол, в связи с ситуацией в стране что-то изменилось в законодательстве, и эти изменения коснулись в том числе пикетов. Я не стал противиться. Пикеты я собираюсь проводить и дальше. Поэтому решил проехать, узнать, что там изменилось», - рассказал пикетчик.

В отделе полиции активист провел «час-полтора», за это время сотрудник полиции записал данные его паспорта и составил протокол об изъятии плаката. «Я так и не понял, на каком основании у меня изъяли плакат. Но пока полицейский заполнял протокол, я уточнил у сотрудницы, которая обычно «оформляла» нас после митингов: «Я же ничего не нарушил?». Она заверила, что все в порядке, сказала, что я могу проводить пикеты в любых местах, где это не запрещено законом», - отметил Лот.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 27 февраля сотрудники правоохранительных органов принудительно доставили в отдел полиции в Элисте оппозиционного политика Батыра Боромангнаева после того, как он сфотографировал пикетчика с лозунгом «Нет войне». Вышедший в пикет активист Санал Менкеев заявил, что намерен проводить аналогичные акции ежедневно.