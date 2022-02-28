Батыр Боромангнаев. Кадр видео на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5Ez1hIlJrxY

28 февраля 2022, 03:18

Калмыцкий активист задержан за фотосъемку антивоенного пикета

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники правоохранительных органов принудительно доставили в отдел полиции в Элисте оппозиционного политика Батыра Боромангнаева после того, как он сфотографировал пикетчика с лозунгом «Нет войне». Вышедший в пикет активист Санал Менкеев заявил, что намерен проводить аналогичные акции ежедневно. 

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля силовики обязали председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева явиться в полицию для дачи объяснений за публикацию в Facebook, в которой он сравнил Россию с нацистской Германией. В отношении его составлен протокол за мелкое хулиганство. По словам Боромангнаева, поводом стала публикация в соцсети о нацистской Германии и преследование связано с его политической позицией.

Сотрудники полиции задержали 27 февраля руководителя калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева на остановке «Университет» в центре Элисты и доставили в городское отделение МВД после того, как он сфотографировал активиста съезда ойрат-калмыцкого народа Санала Менкеева во время одиночного антивоенного пикета. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» рассказал сам Батыр Бормангнаев.

«Меня принудительно доставили в горотдел шестеро полицейских. Я, конечно, не стал сопротивляться, потому что это уголовная статья. Но все равно считаю задержание незаконным и принудительным», - сказал оппозиционный политик.

На момент задержания пикет уже закончился, Менкеева сотрудники полиции «упустили», добавил Боромангнаев. «Санал вышел в одиночный пикет с лозунгом «Нет войне» и попросил его сфотографировать. Я сделал фото, пикет закончился. Санал уехал домой, его задержать не успели. Но у полицейских есть его данные. Скорее всего, его вызовут в горотдел, чтобы взять объяснения. Сам я объяснения давать отказался. И не стал подписывать вынесенное мне предостережение», - заявил глава калмыцкого «Яблока».

Боромангнаев считает сегодняшнее задержание продолжением «персонального преследования» со стороны правоохранительных органов. «В январе вступил в силу обвинительный приговор суда за мой пост с критикой Путина. За оскорбление его чести и достоинства меня оштрафовали на 30 тысяч рублей. Вчера составили протокола за еще одну публикацию в Facebook. А сегодня (27 февраля) незаконно доставили в горотдел и попытались взять объяснения за то, что я фотографировал пикетчика. Это уже персональное преследование», - считает оппозиционер.

24 ноября полиция направила в Элистинский горсуд протокол, в котором обвинила председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева в мелком хулиганстве за репост в группе "Республика Калмыкия (текущее состояние и развитие)" в Facebook своей публикации в 2018 году, в которой он "путинскую Россию" негативно охарактеризовал как государство. Политик расценил это административное дело как давление на оппозиционеров в Калмыкии. В декабре 2021 года Элистинский горсуд счел, что высказывания оппозиционера оскорбляют честь и достоинство Путина, и оштрафовал Боромангнаева на 30 тысяч рублей.

Одиночный пикет в центре Элисты прошел на перекрестке у пагоды Семи дней примерно с 10.00 мск до 10.30 мск, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пикетчик Санал Менкеев. «Возле меня находились двое полицейских. Они проверили документы, никаких претензий с их стороны не было. Батыр [Боромангнаев] меня сфотографировал, и после пикета мы вместе пошли в сторону остановки. Там мы расстались – моя машина была припаркована дальше. При мне его не задерживали», - рассказал активист съезда ойрат-калмыцкого народа.

По словам Менкеева, элистинцы отреагировали на пикет сдержанно. «Водитель одной из проезжавших машин посигналил, из другой – мне помахали руками в знак поддержки. Больше никакой реакции не было. Прохожие не проявляли агрессии, но и каких-то одобрительных реплик с их стороны не было», - констатировал активист.

Такие пикеты будут проводиться «по возможности ежедневно», заверил Менкеев. «Люди гибнут каждый день – надо что-то делать», - добавил он.

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Примечание:

"Суд принял сторону избиркома Калмыкии в споре с Бадмаевым", "Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку", "Акция протеста в Элисте прошла без задержаний". 

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 февраля 2022, 10:00

28 февраля 2022, 09:18

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