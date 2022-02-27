Батыр Боромангнаев. Cкриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=klv_Mlv_LJE

27 февраля 2022, 04:28

Калмыцкий оппозиционер обвинен в хулиганстве за публикацию в соцсети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В отношении главы калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева составлен протокол за мелкое хулиганство. По его словам, поводом стала публикация в соцсети о нацистской Германии. Боромангнаев считает, что преследование связано с его политической позицией.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля силовики обязали председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева явиться в полицию для дачи объяснений за публикацию в Facebook, в которой он сравнил Россию с нацистской Германией.

Полицейские составили протокол по части 4 статьи 20.1 КоАП ("мелкое хулиганство - распространение в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ") на главу калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева.

"Сам пост сотрудник, который составлял протокол, мне не показал. Судя по тому, что он говорил, я вспомнил, что это за пост был. Но он давно скрыт, доступа к нему нет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла" 26 февраля.

По словам Боромангнаева, он не все помнит о публикации, но точно помнит, что писал про экономическую политику в нацистской Германии. "Что там не выводили миллиарды за рубеж, не покупали заграничной недвижимости, не ездили на дорогих иномарках и так далее", - рассказал он.

По его словам, в ближайшие дни протокол будет передан в суд. "Я уверен, что это связано с моей политической позицией, которую я высказываю в том числе публично", - считает Боромангнаев и уточняет, что его позиция - борьба "за права и свободы, которые закреплены в Конституции РФ".

"Полагаю, что получена команда закрыть мне рот - поэтому статья идет одна за другой. Заткнуть и, по возможности, изолировать, там в наказании по этой статье предусмотрено до 15 суток ареста. Ну и припугнуть тоже", - заявил Боромангнаев.

24 ноября полиция направила в Элистинский горсуд протокол, в котором обвинила председателя калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева в мелком хулиганстве за репост в группе "Республика Калмыкия (текущее состояние и развитие)" в Facebook своей публикации в 2018 году, в которой он "путинскую Россию" негативно охарактеризовал как государство. Политик расценил это административное дело как давление на оппозиционеров в Калмыкии. В декабре 2021 года Элистинский горсуд счел, что высказывания оппозиционера оскорбляют честь и достоинство Путина, и оштрафовал Боромангнаева на 30 тысяч рублей.

Что касается обжалования решения Верховного суда Калмыкии по поводу предыдущего наказания за пост (30 тысяч рублей штрафа), то, как отметил активист, он планирует обжаловать его в Европейском суде по правам человека. В кассацию Боромангнаев обращаться не планирует, потому что "не видит смысла". "Я и по поводу этого нового эпизода иллюзий не имею - суд, скорее всего, примет обвинительное решение. Суд у нас абсолютно несправедливый", - считает оппозиционер. 

Штраф он пока не заплатил. Будучи безработным, Боромангнаев намерен подать ходатайство о выплате штрафа в рассрочку.

18 августа Элистинский горсуд назначил Батыру Боромангнаеву 20 часов обязательных работ за участие в съезде ойрат-калмыцкого народа, который городские власти и полиция посчитали несогласованным публичным мероприятием.

Что касается обязательных работ, то, как пояснил Боромангнаев, ему пока не приходила ни повестка, ни сами судебные приставы не приходили, чтобы привлечь его к выполнению обязательных работ. Он ждет, когда они придут либо пришлют повестку, чтобы выполнить эти работы. 

Примечание:

"Суд принял сторону избиркома Калмыкии в споре с Бадмаевым", "Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку", "Акция протеста в Элисте прошла без задержаний". 

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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