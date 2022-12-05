Сторонники Аветисяна пригрозили перекрыть улицы в Ереване

05 декабря 2022, 20:26

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Активисты, добивающиеся перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую клинику, собрали в Ереване около 4000 подписей под своим требованием. Инициаторы акции призвали жителей Армении принять участие 6 декабря в массовом протесте.

Как писал "Кавказский узел", члены молодежного крыла политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") с 18 ноября проводят в Ереване акции с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 24 ноября стало известно, что Аветисян прошел обследование в клинике, после чего вновь был отправлен в тюрьму.

17 ноября "Национально-демократический полюс" призвал правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты. К 24 ноября протестующие собрали 2100 подписей в поддержку Аветисяна.

Активисты продолжают сидячий пикет на Северном проспекте, там же продолжается сбор подписей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член Молодежного крыла НДП Змрухт Акопян.

По ее словам, сегодня в акции принимали участие более 15 человек. "Мы сидели на Северном проспекте с фотографиями Варужана Аветисяна и плакатами с нашим требованием", - рассказала она, добавив, что сторонники Аветисяна собрали около 4000 подписей с требованием перевести его из тюрьмы в гражданскую больницу.

"Национально-демократический полюс" распространил видеообращение, в котором заявил о продолжении борьбы в защиту Варужана Аветисяна, "несмотря на варварское отношение властей к сторонникам НДП". Также НДП призвал граждан Армении собраться на Северном проспекте 6 декабря в 18 часов по местному времени (17 мск). "Будут предприняты четкие действия, будут перекрываться улицы", - говорится в обращении НДП, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 1 декабря активисты НДП перекрыли одну из центральных улиц Еревана. Полицейские попытались вытеснить их с проезжей части, после чего произошли столкновения активистов с полицией. Тогда никто не пострадал.

На следующий день активисты НДП вновь попытались провести шествие, но силовики разогнали его. Двум пострадавшим, в том числе женщине, получившей перелом руки, потребовалась помощь врачей. 20 человек были доставлены в полицейский участок, их освободили к вечеру 3 декабря.

Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

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