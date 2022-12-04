Задержанные на акции в поддержку Аветисяна отпущены из полиции

04 декабря 2022, 01:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейские отпустили всех 20 активистов, которые были задержаны на акции в поддержку Варужана Аветисяна в Ереване. Домой из больницы отправились и оба пострадавших при разгоне акции.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря активисты "Национально-демократического полюса" (НДП), требующие перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу, перекрыли одну из центральных улиц Еревана. Полицейские попытались вытеснить их с проезжей части, после чего произошли столкновения активистов с полицией. Тогда никто не пострадал. 2 декабря активисты НДП вновь попытались провести шествие, но силовики разогнали его. Двум пострадавшим потребовалась помощь врачей, 20 человек были доставлены в полицейский участок.

Члены молодежного крыла политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") с 18 ноября проводят акции с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 24 ноября стало известно, что Аветисян прошел обследование в клинике, после чего вновь был отправлен в тюрьму.

Вечером 3 декабря все 20 активистов, которых задержали на акции в поддержку Варужана Аветисяна, были отпущены из полиции, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе "Национально-демократического полюса".

"Последнего активиста отпустили в 21:40 часов по местному времени", - сообщил представитель НДП, добавив, что в полицейском участке в задержанным не применялась физическая сила.

Он также сообщил, что на 4 декабря планируется проведение сидячего пикета на Северном проспекте. Ориентировочное время - 14.00 по местному времени (13.00 мск).

Член Молодежного крыла "Национально-демократического полюса" Асмик Саргсян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пострадавшего при разгоне акции Айказа Варданяна выписали из больницы.

В больнице он прошел медобследование, врачи посоветовали ему отлежаться дома.

По словам активистки, силовики применили на акции силу. "Конкретно Айказу "красные береты" били кулаками по голове и ребрам и бросили в полицейскую машину. Он кричал, что плохо себя чувствует, просил отвезти его в больницу, но ему отказывали, пока у него не начались головокружения. В больнице зафиксировали ушибы, синяки, ссадины по всему тему. Вначале подозревали на сотрясение мозга", - рассказывает Саргсян.

Вторая пострадавшая Мая Мелкумова получила повреждение руки. "Если бы не ее возраст, врачи, как сами признались, дали бы направление на операцию. Сейчас ей придется носить фиксатор, поскольку у нее перелом в области плеча, и дожидаться заживления", - рассказала активистка.

Она добавила, что протесты с требованием перевести Варужана Аветисяна будут продолжены сегодня, 4 декабря с утра.

17 ноября "Национально-демократический полюс" призвал правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.