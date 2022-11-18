18 ноября 2022, 04:04

Оппозиционеры анонсировали бессрочную акцию в поддержку Варужана Аветисяна

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Состояние здоровья Варужана Аветисяна, осужденного за захват здания полка полиции Еревана в 2016 году, несовместимо с тюремным заключением, ему необходимо лечение в гражданской больнице, заявили сторонники "Сасна Црер". 

Как писал "Кавказский узел", Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. 12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медпомощь в связи с ухудшением его состояния здоровья, на следующий день с таким же требованием выступили участники акции в Ереване.

  Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

Движение "Национально-демократический полюс" (политическая структура, которая включает в себя, в частности, всеармянское движение "Сасна Црер", - прим. "Кавказского узла") обратилось к правозащитникам, общественным организациям и политическим партиям Армении с призывом поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь находится в опасности, подчеркнули активисты.

Варужан Аветисян с 2014 года страдает опасным гемолитико-уремическим синдромом, он характеризуется волнообразным течением с периодическими обострениями, которые угрожают жизни. Кризисы, которые развиваются внезапно и быстро, приводят к острой почечной недостаточности, пояснили авторы обращения.

"Только за последние два года у Варужана Аветисяна было два таких обострения. К счастью, его удалось спасти, благодаря необходимому лечению, в том числе диализу, проведенному в реанимационном отделении Медцентра "Эребуни", - говорится в обращении НДП.

Активисты отмечают, что причины этой патологии у Аветисяна врачи установить не смогли, поэтому полностью вылечить его в Армении невозможно, однако срочный перевод в специализированный гражданский медцентр может сохранить жизнь осужденному в период очередного обострения. "Его текущее состояние несовместимо с тюремными условиями, оно требует надлежащего медицинского обследования и наблюдения", - говорится в обращении.

Молодежное крыло НДП с 18 ноября планирует начать бессрочный сидячий пикет в поддержку Варужана Аветисяна перед зданием Министерства юстиции Армении.

Лидер партии "Суверенная Армения" Давид Санасарян заявил, что присоединяется к требованию о переводе Аветисяна в гражданскую клинику. "Ходатайствую, чтобы Варужана перевели в гражданскую больницу, где он сможет пройти надлежащее медицинское обследование", - написал Санасарян на своей странице в Facebook*.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Сюникской области заблокировали трассу в поддержку "Сасна Црер"", "Приговор по делу "Сасна Црер" оставлен в силе на фоне протестов", "Сторонники "Сасна Црер" провели акцию протеста в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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