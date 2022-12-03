Два активиста получили травмы при разгоне акции в поддержку Аветисяна

03 декабря 2022, 20:00

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Силовики в Ереване разогнали шествие активистов, требующих перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую клинику. Двум пострадавшим потребовалась помощь врачей, еще 20 человек доставлены в полицейский участок.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря активисты "Национально-демократического полюса" (НДП), требующие перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу, перекрыли одну из центральных улиц Еревана. Полицейские попытались вытеснить их с проезжей части, после чего произошли столкновения активистов с полицией. Тогда никто не пострадал.

Члены молодежного крыла политического движения "Национально-демократический полюс" (структуры, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") с 18 ноября проводят акции с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 24 ноября стало известно, что Аветисян прошел обследование в клинике, после чего вновь был отправлен в тюрьму.

Сегодня активисты "Национально-демократического полюса" после сидячего пикета на Северном проспекте в центре Еревана начали шествие - акцию информирования о состоянии здоровья Варужана Аветисяна.

Участники шествия направились к зданию правительства и, не доходя до него, встали на проезжую часть улицы, примыкающей к площади Республики, в знак протеста против "безразличия властей к проблеме", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Змрухт Акопян.

"Это даже нельзя назвать перекрытием дороги. на пешеходной дорожке мы находились не более 30 секунд. Полиция - в частности, подразделение "Красные береты" - сразу применила к нам грубую силу и начала вытеснять с проезжей части", - рассказала Акопян.

В результате этого столкновения, по ее словам, два участника акции получили травмы и были доставлены в больницу № 1 имени Гераци. "Женщине [в возрасте] за 50 [лет] сломали руку, ей в больнице сделали рентген и наложили гипс. Второй пострадавший - мужчина, он получил повреждение в области головы", - отметила Акопян.

По ее словам, участников акции было не больше 35 человек, а полицейских в несколько раз больше. Активисты после столкновения с полицией разделились, половина пошла в полицейский участок за задержанными, остальные вернулись на Северный проспект и продолжили акцию.

Дежурный врач больницы имени Гераци подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сведения о двух поступивших пациентах. Пострадавшая Майя Мелкумова получила "необходимую медицинскую помощь" и выписалась из больницы, второй пострадавший - Айказ Варданян - еще проходит обследование, первую помощь ему уже оказали, сообщил он примерно в 19.25 мск.

Полицейские задержали 20 участников акции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. По его словам, их подвергли приводу с площади Республики в полицейский участок за неподчинение законному требованию полицейских (статья 182 КоАП Армении).

Напомним, Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу.

17 ноября "Национально-демократический полюс" призвал правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

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