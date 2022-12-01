Полиция применила силу к участникам акции в поддержку Аветисяна

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Активисты, требующие перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу, перекрыли одну из центральных улиц Еревана. Полиция силой попыталась вытеснить их с проезжей части.

Как писал "Кавказский узел", активисты молодежного крыла "Национально-демократического полюса" (НДП) с 18 ноября проводят бессрочный пикет с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 21 ноября они передали письма генпрокурору и главе Минюста Армении с требованием о его переводе в гражданскую больницу, а 23 ноября - послам Франции и США в Армении с просьбой оказать содействие. Активисты собрали более 2 тысяч подписей под петицией в защиту Варужана Аветисяна и пригрозили властям усилить акции протеста, если их требование будет проигнорировано. 24 ноября стало известно, что Аветисян прошел обследование в клинике, после чего вновь был отправлен в тюрьму.

Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. 17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Сторонники Национально-демократического полюса сегодня собрались на Северном проспекте в центре Еревана с требованием перевести члена Совета НДП Варужана Аветисяна из исправительного учреждения "Нубарашен" в гражданскую больницу. Они сели на асфальт с фотографиями Аветисяна и надписью "SOS", а также плакатами, на которых были озвучены их требования.

Вечером сидячий пикет перерос в шествие по улицам Еревана. Участники акции призывали прохожих присоединиться к их требованию, они скандировали "Свободу Аветисяну!", "Смерть режиму!", "Армении - независимость!", "Арцаху (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") - воссоединение!, "Никол, ты будешь в ответе!", "Сасна Црер". Шествие транслировалось на официальной странице НДП в Facebook*.

На участке улицы Амиряна, прилегающей к площади Республики, участники шествия вышли на проезжую часть, перекрыв автомобильное движение. Полиция призывала освободить проезжую часть, затем начала вытеснять активистов оттуда на тротуар, в результате чего между ними произошло небольшое столкновение.

Полиция сопровождала шествие НДП, время от времени требуя выйти на тротуар и освободить улицу, а также направиться на площадь Свободы и завершить там акцию. Активисты заявляли, что участники акции сами решат, "где и когда завершать акцию". Участники акции дошли до Северного проспекта, откуда начали шествие и завершили акцию.

Число полицейских, сопровождавших шествие, было намного больше, чем активистов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Карен Мелик-Исраелян. Он отметил, что сидячий пикет в поддержку Аветисяна продолжается уже 14-й день.

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