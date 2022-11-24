Оппозиционеры потребовали лечения Аветисяна в гражданской клинике

24 ноября 2022, 20:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член Совета Национально-демократического полюса Варужан Аветисян сегодня прошел медицинское обследование, после которого вновь был переведен в исправительное учреждение. Активисты на акции перед зданием Генпрокуратуры Армении потребовали оставить его на лечении в гражданской клинике.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты молодежного крыла "Национально-демократического полюса" (НДП) с 18 ноября проводят бессрочный пикет с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 21 ноября сторонники Аветисяна передали письма генпрокурору и главе Минюста Армении с требованием о его переводе в гражданскую больницу. 23 ноября они передали письма послам Франции и США в Армении с просьбой оказать в этом содействие. Активисты собрали более 2 тысяч подписей под петицией в защиту Варужана Аветисяна и пригрозили властям усилить акции протеста, если их требование о переводе члена Национально-демократического полюса в гражданскую больницу будет проигнорировано.

Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер", в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. 17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Варужан Аветисян сегодня был переведен в Медцентр "Эребуни" в Ереване для прохождения медицинского обследования, сообщил на акции протеста перед зданием Генпрокуратуры Армении член Совета НДП Ваге Гаспарян. По его словам, показатели по результатам обследования были зафиксированы в пределах нормы.

Гаспарян отметил, что армянские медики не могут установить диагноз, а симптомы в виде волнообразных повторяющихся обострений являются угрозой для жизни Аветисяна. "Обострения сопровождаются определенными симптомами, которые сейчас есть у Аветисяна, поэтому требование НДП, чтобы Варужана Аветисяна перевели в гражданскую больницу под постоянный контроль медиков в условиях стационара", - отметил Гаспарян, который также имеет медицинское образование.

По его словам, в период между обострениями у Аветисяна возникает почечная недостаточность, дважды его жизнь удалось спасти путем проведения диализа. "Не факт, что в третий раз Аветисяну так же повезет", отметил Гаспарян.

"Власти прибегают к двойным стандартам. В случае с Варужаном Аветисяном при наличии такой тяжелой болезни, несовместимой с тюремными условиями, власти отказываются перевести его в городскую больницу. А в случае второго президента Роберта Кочаряна или предпринимателя Самвела Майрапетяна, при малейшем недуге моментально переводят в гражданскую больницу и даже дают разрешение на выезд в другую страну", - отметил Гаспарян.

Второй президент Армении Роберт Кочарян, находившийся в 2020 году под арестом по делу о свержении конституционного строя, 28 апреля 2020 года был переведен из изолятора в гражданскую больницу для постоперационного обследования.

Активисты сначала у здания Генпрокуратуры, а затем и у здания Минюста потребовали ответа на их письмо, направленное главам структур несколько дней назад.

В Генпрокуратуре участникам акции сообщили, что ответ они могут получить в ближайшие дни. То же самое ответили в Минюсте, добавив, что все документы направлены на изучение, а Варужана Аветисяна поведут на дополнительное обследование.

Участница акции Асмик Арутюнян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ответ Минюста их не удовлетворяет, они продолжат борьбу до достижения поставленной цели.

Участники протеста вернулись на Северный проспект и продолжили там сидячий пикет.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент", удерживал здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. При захвате здания один человек был убит и еще шесть ранены, впоследствии один из раненых полицейских скончался в больнице. На "Кавказском узле" опубликована хроника тех событий.

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