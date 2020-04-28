Роберт Кочарян переведен в больницу

28 апреля 2020, 18:16

Второй президент Армении Роберт Кочарян, арестованный по делу о свержении конституционного строя, переведен из изолятора в гражданскую больницу для постоперационного обследования.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля защита второго президента Армении Роберта Кочаряна подала иски с требованием освободить его из-под стражи до окончания пандемии коронавируса. Кочарян входит в группу риска, так как он старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем, указали адвокаты. С призывом освободить Кочаряна выступил также католикос Гарегин Второй. Местные жители указали на то, что Кочарян стал единственным арестованным, которого католикос призвал освободить из-за угрозы коронавируса, решив, что заявление священнослужителя носит политический характер.

Число зараженных коронавирусом в Армении на сегодня составляет 1867 человек, умерших - 30. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа", а на главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Роберт Кочарян сегодня утром был переведен из уголовно-исправительного учреждения "Кентрон" в медцентр "Измирлян", где он будет проходить постоперационное обследование, сообщается на странице офиса второго президента Армении в Facebook.

"По результатам обследования будет принято решение о характере дальнейшего лечения Роберта Кочаряна", - сказано в сообщении офиса, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Пресс-секретарь адвокатской группы второго президента Элина Саакова отметила, что пока неизвестно, останется Роберт Кочарян в медцентре или вернется в изолятор. "Ждем результатов обследований", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".