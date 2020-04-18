Призыв Гарегина II освободить Кочаряна встретил критику в Армении

18 апреля 2020, 15:58

Бывший президент Роберт Кочарян стал единственным арестованным, которого призвал освободить из-за угрозы коронавируса католикос Гарегин Второй, обратили внимание жители Армении. Выступление священнослужителя носит политический характер, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля защита второго президента Армении Роберта Кочаряна подала иски с требованием освободить его из-под стражи до окончания пандемии коронавируса. Кочарян входит в группу риска, так как он старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем, указали адвокаты.

За минувшие сутки тесты на вирус подтвердились еще у 47 жителей Армении, и число зараженных достигло 1248. Из них 523 человека выздоровели, 20 умерли, сообщил сегодня Минздрав страны. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа", а на главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Католикос всех армян Гарегин II призвал пересмотреть решение о мере пресечения Роберту Кочаряну в связи с угрозой коронавируса. "Мы считаем важным, чтобы наряду с осуществлением правосудия были предприняты все профилактические действия и мероприятия, включая изменение меры пресечения, чтобы застраховать состояние его здоровья в этот период от дальнейших осложнений", - говорится в обнародованном 14 апреля заявлении католикоса, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На призыв католикоса отреагировала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян, напомнив, что пресс-секретарь католикоса Ваграм Меликян был поручителем владельца телеканала Н2 Самвела Майрапетяна, который нарушил сроки возвращения в Армению и сейчас объявлен в розыск.

Самвел Майрапетян считается приближенным Роберта Кочаряна, обвиняемого в финансовых махинациях, отмывании денег и разгоне демонстрантов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Во время разгона митинга в Ереване погибли 10 человек. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

"Майрапетян с января 2019 года под предлогом лечения покинул страну и не вернулся в Армению, несмотря на требование следствия и гарантии Ваграма Меликяна. Правительство Армении никак не комментирует пожелания и надежды католикоса. Но в то же время, мы ожидаем, что [представитель церкви] переосмыслит историю с поручительством за Майрапетяна и сложившуюся в результате этого ситуацию", - сказала в эфире радио “Азатутюн” Мане Геворгян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Генпрокуратура Армении также отказалась комментировать заявление Гарегина Второго, посчитав, что оно не имеет никакого отношения к уголовно-процессуальным процедурам. "Мы не комментируем заявления, находящиеся вне конкретного уголовного процесса", - заявило ведомство.

Руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян 14 апреля в интервью ТВ "Пятый канал" заявил, что арест Роберта Кочаряна "не может не повлиять на армяно-российские отношения". "Я надеюсь, что отношения сохранятся, но гарантировать, что так будет и дальше, не могу. Всему есть предел", - заявил тогда Согомонян.

Заявление Согомоняна и озвученный в тот же день призыв Гарегина Второго счел "организованной акцией" руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Он пояснил, что католикос ни разу не заступался "ни за одного незаконно преследуемого" в Армении, а сейчас "проявляет милосердие к человеку, который ответственен за многие негативные явления в стране и обвиняется в преступлении". "Это избирательный подход, избирательное милосердие и избирательный интерес. Инструменты, которые используются, включая вмешательство Кремля, говорят об организованной акции", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Артур Сакунц.

Призыв католикоса мог быть обусловлен его особым отношением к Роберту Кочаряну, предположил политобозреватель Акоп Бадалян. "Католикос не настолько наивен, он наверняка рассчитал, какой может быть результат и общественная реакция на его призыв. Ясно, что его призыв не мог обеспечить конкретный результат. И тут возникает вопрос, зачем был нужен этот призыв? Однозначно, мотивы этого призыва – это совместное прошлое в одной и той же прежней системе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Бадалян.

В Армении, по его словам, церковь, по сути, была частью или "пайщиком" государственной системы и использовалась властью либо подчинялась логике этой власти. Если бы католикос призвал к освобождению не только Роберта Кочаряна, но и всех арестованных, которые попадают в группу риска в связи с коронавирусом, реакция общества была бы почти такой же, поскольку она - результат отношения властной системы прежних лет к этому обществу, пояснил Бадалян.

Правозащитница Заруи Ованнисян сочла призыв католикоса “дискриминационным”, поскольку он касается конкретного человека. "Я ценю любое беспокойство о защите прав человека, но подобные шаги не должны противоречить антидискриминационным принципам. И было бы очень ценно, если бы когда-либо он выступил с призывом относительно более уязвимых людей, в том числе, заключенных", - написала на своей странице в Facebook Ованнисян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи армянского сегмента Facebook также раскритиковали выступление Гарегина Второго, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла". "В данном случае мы имеем дело с политическим вопросом", - написал, в частности, на своей странице Артур Григорян.

Тельман Ерицян указал, что, по его мнению, Гарегин Второй не должен вмешиваться в политику. "Церковь – святое место, и ее служитель должен быть добродетельным, порядочным и скромным, и не вмешиваться в бизнес или политику", - написал он на своей странице в соцсети.

Пользователь Масис Широян, напротив, напомнил, что "Гарегин Второй – католикос всех армян без исключения". "Вы можете согласиться с ним или нет, но уважать его вы обязаны, потому что он выражает мнение Армянской Апостольской Церкви. У меня тоже есть свое отдельное мнение относительно Кочаряна, но попрошу не политизировать действия католикоса, не оскорблять его и не втягивать во внутренние разборки", - написал Масис Широян.

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