Более 2 тысяч подписей в поддержку Варужана Аветисяна собрал Национально-демократический полюс

24 ноября 2022, 14:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активисты, выступающие в защиту Варужана Аветисяна, пригрозили властям усилить акции протеста, если их требование о переводе члена "Национально-демократического полюса" в гражданскую больницу будет проигнорировано.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты молодежного крыла "Национально-демократического полюса" (НДП) с 18 ноября проводят бессрочный пикет с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 21 ноября сторонники Аветисяна передали письма генпрокурору и главе Минюста Армении с требованием о его переводе в гражданскую больницу. 23 ноября они передали письма послам Франции и США в Армении с просьбой оказать в этом содействие.

17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Седьмой день члены Молодежного крыла Национально-демократического полюса проводят сидячий пикет в Ереване с требованием перевести Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу и обеспечить ему надлежащее лечение. По состоянию на 13:30 по местному времени (12:30 мск) участникам сидячего пикета удалось собрать 2 100 подписей в поддержку Аветисяна, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Змрухт Акобян.

Сбор подписей проводится на Северном проспекте, там же, где проходит сама акция. Активисты сидят на асфальте на Северном проспекте с плакатами с призывом перевести Варужана Аветисяна из УИУ "Нубарашен" в гражданскую больницу. Они также зачитывают биографию Аветисяна и призывают людей присоединиться к акции. "Многие граждане не в курсе, что режим Никола Пашиняна упрятал Варужана Аветисяна в тюрьму, удивляются такому раскладу дел", - заявила Акобян.

Она считает, что, "если раньше Пашинян воспринимался обществом как демократический лидер, то сейчас этого восприятия у людей уже нет". Активистка также посетовала на то, что ситуацию с Аветисяном не освещают в государственных СМИ. В условиях отсутствия огласки активистам приходится очень долго говорить с людьми, объяснять им ситуацию, сказала Акобян.

По ее слвоам, сегодня активисты планируют пойти к зданиям Генпрокуратуры и Минюста Армении за ответом на направленное главам этих ведомств письмо. "Особых ожиданий, конечно, у нас нет, но в любом случае, борьба наша за Варужана Аветисяна продолжается, и если мы не добьемся его перевода в гражданскую больницу, то собираемся ужесточить свои действия", - заключила Змрухт Акопян.

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