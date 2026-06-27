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Кавказский узел

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20:01, 27 июня 2026

Автотопливо отсутствует более чем на 20% заправок Северной Осетии

АЗС "Лукойл" во Владикавказе. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/lukoyl/41949990126/?ll=44.635427%2C43.026277&z=16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из 90 заправок в Северной Осетии, которые внесены в список МинЖКХ Северной Осетии, никакого топлива нет на 21, еще на части отсутствуют какие-либо виды бензина или дизтоплива. Самая печальная ситуация в  Дигорском районе, где, по данным ведомства, ни одного вида топлива нет ни на одной из трех АЗС.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов Северного Кавказа не объявляли о лимитах на продажу бензина, но отчитались о мерах для предупреждения дефицита. В Северной Осетии по поручению главы разработано информационное онлайн-табло о наличии бензина на заправках.

В онлайн-табло о наличии бензина на различных заправках Северной Осетии, созданном республиканским министерством ЖКХ, топлива и энергетики, приведены данные по 90 заправкам. Указано, что информация обновлена сегодня.

Ситуация с топливом на АЗС во Владикавказе. Скриншот онлайн-табло от 27.06.26, https://eirc15.ru/.Как следует из приведенных данных, во Владикавказе из 39 АЗС полностью отсутствует топливо на шести заправках. На 21 заправке нет АИ-100, на  четырех - дизтоплива.

На семи заправках в Алагирском районе отсутствует только АИ-100, остальные виды топлива есть. Столько же АЗС приведено в таблице и по Ардонскому району, при этом из семи АЗС топливо есть лишь на четырех, из них на трех нет АИ-100.

Самая печальная ситуация в  Дигорском районе, где, по данным ведомства, ни одного вида топлива нет ни на одной из трех АЗС,  внесенных в таблицу.

Из четырех заправок в Кировском районе все виды топлива есть лишь на одной, еще на одной АЗС в Эльхотово в наличии только АИ-92. Еще на двух заправках, расположенных на трассе "Кавказ", нет АИ-100.

Ситуация с топливом на АЗС в Дигорском районе. Скриншот онлайн-табло от 27.06.26, https://eirc15.ru/.В Моздокском районе из 13 заправок нет топлива на четырех. На одной АЗС есть лишь АИ-95, еще на трех - только АИ-92 и АИ-95. На трех заправках нет АИ-100 и лишь на двух в наличии все виды топлива.

В Правобережном районе из шести точек никакого топлива нет на двух заправках в Беслане, еще на трех нет АИ-100 и лишь на одной все виды в наличии.

В Пригородном районе указаны данные о восьми заправках, на одной из них нет никакого топлива, еще на трех нет АИ-100 и на четырех АЗС доступны для приобретения все виды топлива.

Таким образом, полностью нет топлива на 19 из 90 АЗС, это 21,1% от общего числа, подсчитал "Кавказский узел".

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Автор: "Кавказский узел"

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