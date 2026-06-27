Автотопливо отсутствует более чем на 20% заправок Северной Осетии

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Из 90 заправок в Северной Осетии, которые внесены в список МинЖКХ Северной Осетии, никакого топлива нет на 21, еще на части отсутствуют какие-либо виды бензина или дизтоплива. Самая печальная ситуация в Дигорском районе, где, по данным ведомства, ни одного вида топлива нет ни на одной из трех АЗС.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов Северного Кавказа не объявляли о лимитах на продажу бензина, но отчитались о мерах для предупреждения дефицита. В Северной Осетии по поручению главы разработано информационное онлайн-табло о наличии бензина на заправках.

В онлайн-табло о наличии бензина на различных заправках Северной Осетии, созданном республиканским министерством ЖКХ, топлива и энергетики, приведены данные по 90 заправкам. Указано, что информация обновлена сегодня.

Как следует из приведенных данных, во Владикавказе из 39 АЗС полностью отсутствует топливо на шести заправках. На 21 заправке нет АИ-100, на четырех - дизтоплива.

На семи заправках в Алагирском районе отсутствует только АИ-100, остальные виды топлива есть. Столько же АЗС приведено в таблице и по Ардонскому району, при этом из семи АЗС топливо есть лишь на четырех, из них на трех нет АИ-100.

Самая печальная ситуация в Дигорском районе, где, по данным ведомства, ни одного вида топлива нет ни на одной из трех АЗС, внесенных в таблицу.

Из четырех заправок в Кировском районе все виды топлива есть лишь на одной, еще на одной АЗС в Эльхотово в наличии только АИ-92. Еще на двух заправках, расположенных на трассе "Кавказ", нет АИ-100.

В Моздокском районе из 13 заправок нет топлива на четырех. На одной АЗС есть лишь АИ-95, еще на трех - только АИ-92 и АИ-95. На трех заправках нет АИ-100 и лишь на двух в наличии все виды топлива.

В Правобережном районе из шести точек никакого топлива нет на двух заправках в Беслане, еще на трех нет АИ-100 и лишь на одной все виды в наличии.

В Пригородном районе указаны данные о восьми заправках, на одной из них нет никакого топлива, еще на трех нет АИ-100 и на четырех АЗС доступны для приобретения все виды топлива.

Таким образом, полностью нет топлива на 19 из 90 АЗС, это 21,1% от общего числа, подсчитал "Кавказский узел".