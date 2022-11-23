Сторонники Аветисяна попросили поддержки у послов США и Франции

23 ноября 2022, 09:18

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Сторонники члена Национально-демократического полюса Варужана Аветисяна передали письма послам Франции и США в Армении с просьбой содействовать с его переводом тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу.

Как сообщал "Кавказский узел", члены молодежного крыла "Национально-демократического полюса" (НДП) с 18 ноября проводят бессрочный пикет с требованием перевести члена НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую больницу. 21 ноября сторонники Аветисяна передали письма генпрокурору и главе Минюста Армении с требованием о его переводе в гражданскую больницу.

17 ноября политическое движение "Национально-демократический полюс" (структура, в которую входит и всеармянское движение "Сасна Црер") призвало правозащитников, общественные организации и политические партии Армении поддержать требование о переводе Варужана Аветисяна в гражданскую клинику. Состояние здоровья Аветисяна несовместимо с тюремным заключением, его жизнь в опасности, пояснили активисты.

Национально-демократический полюс (НДП) 22 ноября направил письма послам США и Франции в Армении Лин Трейси и Анн Луйо с просьбой содействовать переводу члена совета НДП Варужана Аветисяна из тюрьмы "Нубарашен" в гражданскую клинику в соответствии с международными нормами.

В письме отмечается, что "у Варужана Аветисяна серьезная болезнь, он страдает опасным гемолитико-уремическим синдромом, который характеризуется волнообразным течением с периодическими обострениями, угрожающими жизни". НДП подчеркнул, что оппозиционер Варужан Аветисян "фактически, подвергается пыткам в тюрьме за свои политические убеждения".

Члены молодежного крыла НДП продолжили сидячий пикет на Северном проспекте в центре Еревана. Участница пикета Змрухт Акопян отметила, что активисты планируют направить аналогичное письмо омбудсмену по правам человека в Армении Кристине Григорян. В акции принимают участие около 20 человек, их сменяют другие активисты, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница протеста Асмик Арутюнян.

Она добавила, что петицию с требованием перевести Варужана Аветисяна в специализированную гражданскую больницу подписали около двух тысяч человек.

"Кавказский узел" также писал, что 12 ноября правозащитники призвали срочно оказать Аветисяну медицинскую помощь на фоне ухудшения состояния его здоровья. На следующий день с аналогичным призывом выступили участники акции протеста в Ереване.

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