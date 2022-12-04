Волгоградцы призвали чиновников привести в порядок площадь Сталинградской Победы

04 декабря 2022, 08:02

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Площадь в центре Волгограда, названная в честь 50-летия завершения Сталинградской битвы, требует ремонта, но чиновники не обращают внимания на ветхое состояние архитектурного объекта, заявили волгоградские активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградцы неоднократно критиковали власти за ветхое состояние архитектурных объектов и памятников. Так, 15 августа местные активисты отметили, что памятник жертвам политических репрессий "Уходящие в небо" в Волгограде, установленный в 2008 году, уже разрушается и может завалиться в любой момент. Ранее мэрия Волгограда заявила, что ремонтно-восстановительные работы будут проведены в первой половине 2022 года, однако они так и не начались.

Площадь Сталинградской Победы названа в честь 50-летия завершения Сталинградской битвы как дань благодарности защитникам города-героя, сообщает путеводитель по Волгограду Volgogradguide.ru. Во время Второй мировой войны с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года в Волгограде (в то время город назывался Сталинградом) и его окрестностях проходило ожесточенное Сталинградское сражение — одно из важнейших сражений всей войны. В ходе него город, ставший ареной тяжелейших боев, был полностью разрушен. 1 мая 1945 года Сталинграду было присвоено почетное звание "город-герой". 8 мая 1965 года город был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда". Самой известной достопримечательностью Волгограда является Мамаев курган, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!"

Волгоградские активисты обратились к властям с требованием привести в порядок площадь Сталинградской Победы, которая расположена в центре Волгограда. Активисты отметили, что площадь находится в ветхом состоянии, передал 3 декабря "Волгоград Онлайн".

Состояние площади, которая носит героическое имя и находится в центре Волгограда, но при этом будто бы выпала из сферы внимания чиновников, что не устраивает активистов, сказано в публикации.

Обращение к властям Волгоградской области и Волгограда с требованием привести в порядок площадь Сталинградской Победы опубликовал в соцсети "ВКонтакте" волгоградский активист Максим Гелунов.

"Уважаемый Андрей Иванович, приведите, пожалуйста, площадь Сталинградской Победы в надлежащий вид к 80-летию Победы под Сталинградом над немецко-фашистскими захватчиками", – сказал он на кадрах ролика, опубликованном 4 декабря в группе "Волгоград".

На видео при этом показана сама площадь и стена здания, которое стоит на площади. В некоторых местах на стене отсутствует облицовка. Активист добавил, что если у властей нет средств, чтобы привести площадь в порядок, то ее следует переименовать.

На 08.00 мск эта запись в группе "Волгоград", на которую подписаны около 276 тысяч пользователей, набрала 41 отметку с реакцией пользователей шесть комментариев.

"Очень вы правильно обратили внимание на это место. Меня всегда удивляло, что никому нет дела до него", – написала Людмила Тихомирова.

"Обращение должно быть к руководителю района в первую очередь", – считает Валентина Коробкина.

"Руководители района? Я вообще не понимаю, зачем нужны администрации районов, они ничего не делают", – заявила Екатерина Рязанцева.

"Проблема в том, что переименование даже всего лишь площади может обойтись бюджету немалых средств", – отметил Сергей Островский.

На 08.00 мск на сайтах администраций Волгограда и Волгоградской области нет комментариев относительно жалоб волгоградцев на ветхое состояние площади Сталинградской Победы.

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