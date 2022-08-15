Активисты в Волгограде бьют тревогу из-за разрушения памятника жертвам политрепрессий

15 августа 2022, 02:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Памятник жертвам политических репрессий "Уходящие в небо" в Волгограде, установленный в 2008 году, уже разрушается и может завалиться в любой момент, отметили местные активисты. Ранее мэрия Волгограда заявила, что ремонтно-восстановительные работы будут проведены в первой половине 2022 года, однако они так и не начались.

Памятник жертвам политических репрессий «Уходящие в небо» был открыт 24 декабря 2008 года на пересечении и улиц Чуйкова и Наумова. Монумент выполнен по проекту народного художника России Виктора Фетисова. Это композиция состоит из трех гранитных плит. На одной из них изображены люди, уходящие в небо - репрессированные граждане. На другой – небольшая группа выживших возвращается из лагерей ГУЛАГа. На горизонтальной части памятника выбита надпись: «Жертвам политических репрессий». С тыльной стороны памятника нанесены даты «1917-1956».

О плохом состоянии памятника гражданские активисты заговорили с конца прошлого года. Гражданский активист Андрей Ребров в 2021 году участвовал в ежегодном мероприятии Международного «Мемориала»* «Возвращение имен». У памятника жертвам политических репрессий он в онлайн-режиме зачитывал имена репрессированных сталинградцев. Тогда Андрей и обратил внимание на неудовлетворительное состояние монумента.

«Памятник пришел в удручающее состояние. Гранитные плиты откололись, сам пошел трещинами. Ни разу его не ремонтировали. Благоустройство не проводится», - рассказал 14 августа корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Ребров.

Он сообщил, что несколько раз обращался в администрацию Волгограда. В одном из последних писем ему назвали объем финансирования ремонтно-восстановительных работ. Сумма оказалась незначительной – 67 369 рублей 76 копеек. «Обещали провести ремонтно-восстановительные работы в первой половине 2022 года. Но, как видите, до сих пор они не проводились. На последние мои обращения ответов не было. На памятники времен Сталинградской битвы еще выделяются средства. А этот – единственный в регионе памятник жертвам политических репрессий – его просто не замечают», - возмутился гражданский активист.

Председатель совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников осмотрел памятник и рассказал корреспонденту "Кавказского узла" про основные дефекты, которые «требуют скорейшего устранения». Это разрушения бетонной основы монумента и гранитных плит у их основания. По словам общественника, сумма, выделенная на его ремонт, «недостаточна».

«Проектирование, ремонтные работы, материалы, необходимость временного демонтажа гранитных плит – все это стоит дорого. Думаю, объем финансирования составит не менее одного миллиона рублей», - предположил Котельников.

По его словам, проблемный памятник «может завалиться в любой момент» - неизвестно, как поведет себя грунт, как быстро будет прогрессировать разрушение основание памятника и гранитных плит.

Валерий Котельников в этом году реализует свой авторский проект. Он устанавливает информационные таблички на братских могилах защитников Сталинграда. В Волгоградской области таких мемориальных объектов 623. Состояние половины из них, по свидетельству Котельникова, плохое. Многие требуют немедленного ремонта. «Местные жители ухаживают за всеми памятниками. Но не в их силах провести специализированные ремонтные работы. Они должны лечь на областной бюджет», - сказал Валерий Котельников, заметив, что региональная власть оплачивает ремонт этих памятников уже третий год.

«Конечно, нужно, чтобы городские власти обратили внимание на памятник жертвам политических репрессий. Этот памятник важен для нас», - сказал собеседник.

«Установить точное количество пострадавших от политических репрессий и раскулачивания жителей Сталинградской губернии, наверное, не удастся никогда. Это сотни тысяч человек. Информация о большинстве из них сокрыта или до сих пор засекречена. Эта несправедливость и бездушие дополняется теперь таким отношением к памятникам этим жертвам», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" историк Аркадий Белоусов.

Халатность городских властей приводит к забвению преступлений сталинского режима, а это недопустимо, добавил он.

Жители Волгограда и гости города, которые видели памятник жертвам политических репрессий, сказали корреспонденту "Кавказского узла", что состояние монумента вызывает озабоченность, а также поделились своим мнением о политических реалиях сталинской эпохи.

Туристы из Самары Евгений и Елена Толмачевы не знали, что в Волгограде есть памятник жертвам политических репрессий.

«Мы видели в основном памятники, посвященные Сталинградской битве. А тут политическим репрессиям. Жаль, конечно, что памятник разрушается. Пусть восстанавливают», - сказала Елена.

Ее муж заметил, что в Самаре тоже есть памятник жертвам политических репрессий. «Он в парке Гагарина стоит. Наши предки не пострадали – были простыми крестьянами. Их даже не раскулачивали, хотя хозяйство у прадеда было крепким. Но я уверен, чтобы такое не повторилось, нужно помнить о трагедии», - сказал Евгений.

Анна Свиридова с семнадцатилетней дочерью Светланой приехали в Волгоград из соседней Астрахани. Они сказали, что памятник жертвам политических репрессий в их городе установлен у Лебединого озера, недалеко от областного суда.

«Он не такой красивый, как ваш. Но в хорошем состоянии. Были в том месте недели две назад. Мало кто про него знает. Но, я слышала, что люди там каждый год собираются, когда почитают память жертв репрессий», - рассказала Анна Свиридова.

Ее дочь осмотрела волгоградский памятник и заметила: «Очень сильно разрушено основание. Вон и плитка отлетела, и бетон сыпется. Он так упасть может. Странно, что ваши власти так безразличны к нему».

Волгоградцы Сергей Куликов и Елена Завалихина - студенты. На выходных они гуляют по набережной Волгограда. Признались, что раньше не обращали на этот памятник внимания.

«Проезжали на самокатах мимо. И даже не поинтересовались, что за монумент. Надо же - памяти жертв политических репрессий. Печально, что он в таком запущенном виде», - сказала девушка.

Сергей заметил, что в его семье не говорили никогда о репрессиях. «У нас прадедушка до войны куда-то года на три пропадал. Старики нам ничего про тот период не рассказывали. Но, возможно, его репрессировали. Он работал зоотехником в колхозе. А тогда запросто можно было за решетку загреметь за неосторожное слово или за падеж скота», - сказал молодой человек.

«У нас в городе много чего недорабатывает власть. И памятник этот в запущенном состоянии, и вообще коммунальное хозяйство города на ладан дышит. Не могут никак порядок навести», - заявила пенсионерка, представившаяся Еленой Станиславовной.

В конце 40-х годов был голод, и бригада ее отца потребовала от партячейки завода улучшить снабжение рабочих. «Их речи были квалифицированы как антисоветчина. И моему отцу дали 10 лет. Домой вернулся в 1954 году, умер в 1965 году. Для семьи это было ударом. Мама одна нас троих детей поднимала. Родственников в городе не было. Жили сначала в землянке, потом отец вернулся – домик построили. Тяжело жили», - рассказала женщина.

Самуил Гатазов в телефонном разговоре сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его дед с бабкой были раскулачены в начале 1930-х годов. 30 лет они прожили в Сибири.

«Что только не повидали они там – и голод, и счастье рождения детей. Хотели там остаться, когда отпустили, но старший сын, мой брат перевез их в Волгоград. Этот памятник нужен городу. Мы приходим сюда иногда, когда 30 октября чтят память пострадавших от репрессий. Но не всегда получается», - рассказал пенсионер.

В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что памятник «Уходящие в небо» находится в ведении администрации Волгограда, так как он не входит в реестр объектов культурного значения.

"Попасть в этот реестр памятник может только по истечении 40 лет после его установки. Сейчас же монумент находится под юрисдикцией администрации Волгограда, которая своим распоряжением №5634 передала его 2 декабря 2019 года в ведение "Волгоградзеленхоза", - сообщил корреспонденту юрист Сергей Иващенко, сославшись на пункт 12, статьи 18 Федерального закона № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия…».

В ответных письмах Андрею Реброву (имеются в распоряжении редакции) председатель комитета культуры Волгограда Дмитрий Полянин подтвердил информацию о том, что проблемный монумент был передан в ведение МБУ "Волгоградзеленхоз". Инвентарный номер памятника «Уходящие в небо» - 1012241220190002. Таким образом, "Волгоградзеленхоз" отвечает за содержание, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт этого объекта, который находится в муниципальной собственности Волгограда. В письме, полученном Ребровым из администрации Центрального района Волгограда в декабре прошлого года, заместитель главы администрации Игорь Лукаш сообщил, что ремонтно-восстановительные работы памятника запланированы на 2022 год.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.