Жители Ахтубинска пожаловались на проблемы с общественным транспортом

02 декабря 2022, 02:09

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Мэрия Ахтубинска через суд добилась разрыва контракта на перевозку пассажиров по наиболее загруженному городскому маршруту №1, а перевозчик прекратил обслуживание маршрута до вступления решения суда в силу, к чему чиновники были не готовы. Горожане, которым приходится добираться пешком на работу и учебу, возмутились бездействием властей.

Автобусный маршрут №1 в Ахтубинске прекратил работу с 25 ноября, пожаловались пользователи соцсетей. По словам жителей города, опрошенных корреспондентом «Кавказского узла», с 28 ноября на популярный у горожан маршрут вышли несколько автобусов, но их слишком мало, чтобы перевезти всех пассажиров.

Длина автобусного маршрута №1 составляет 16 километров. Он соединяет Заречную часть города с центром, то есть «проходит через весь город, охватывая градообразующие предприятия, школы и социальные объекты», сообщил 1 декабря корреспонденту «Кавказского узла» замглавы администрации Ахтубинска Александр Сиваков. В Заречной части Ахтубинска, по словам чиновника, живут около 8 тысяч человек – треть населения города. По маршруту №1 перемещается основной пассажиропоток города: им активно пользуются военнослужащие, школьники, служащие и пенсионеры.

По словам Сивакова, конкурс на осуществление перевозок по всем городским маршрутам в 2015 году выиграли три предпринимателя, но в 2020 году один из них снялся с маршрутов №1 и №6. «В 2021 году предыдущая администрация города провела новый конкурс для осуществления перевозок по всем маршрутам. Конкурс был проведен с грубейшими нарушениями. Выиграл по результатам конкурса предприниматель, который имел долг перед бюджетом города, и у него не было своего подвижного состава, он его арендовал», - сообщил Александр Сиваков.

Автобусы перевозчика, который получил право обслуживать маршрут, не отвечали, по словам Сивакова, требованиям, которые предъявлялись условиями конкурса к подрядчику. «Когда осенью 2021 года пришла новая администрация, этим вопросом плотно занялись. Обжаловали в суде результаты этого конкурса [проведенного предыдущей администрацией]. Областной суд 26 сентября 2022 года признал, что конкурс проведен был с нарушением, признал его недействительным, карту маршрута у предпринимателя постановил изъять. Глава города издал распоряжение об отзыве этой карты маршрута. Пока распоряжение готовилось, предприниматель подал в Арбитражный суд, но и этот суд 22 ноября установил, что конкурс недействителен», - сказал Сиваков.

После решения Арбитражного суда предприниматель, не дожидаясь, когда оно вступит в законную силу, «взял и остановил перевозки», в результате чего маршрут №1 остался без автобусов, пояснил замглавы администрации Ахтубинска. «Поступил он незаконно. Администрация спешно искала решение вопроса, 30 ноября вопрос был решен. Временно выдали разрешения другим предпринимателям до проведения нового конкурса», - объяснил чиновник.

В пятницу, 25 ноября, автобусный маршрут №1 не работал, а в понедельник, 28 ноября, автобусы вышли на маршрут в малом количестве, сообщила Елена Лещева, секретарь школы №1, расположенной в центре Ахтубинска. «Автобусов мало, они переполнены. На первых остановках народ набивается, и потом люди туда уже не могут влезть. У нас многие школьники пользуются этим маршрутом, и теперь [учащиеся] ходят пешком», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Пенсионеры, приходившие 29 ноября в городскую поликлинику, жаловались, что добраться до центра города на автобусе №1 невозможно, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница поликлиники Светлана. «Старушка возмущалась, что ей пришлось добираться в поликлинику пешком с улицы Кольцова. Это не очень далеко, около трех километров, но она еле ходит. Пришла почти в слезах, говорит, что ждала маршрутку на морозе полчаса, а когда та пришла, влезть бабушка в нее не смогла. Мы ее к врачу без очереди провели», - рассказала она.

Племянник Маргариты Семеновой учится в школе №3 и женщина часто провожает его из школы домой, на окраину города, используя автобус №1. «В пятницу были неприятно удивлены, когда не увидели ни одной маршрутки по этому направлению. Никаких объяснений и предупреждений от администрации не было, просто нет маршрутки и все. Вызвали папу, отвез на личной машине. В понедельник и во вторник, говорят, пустили маршрутку, но машин мало. Они все забиты, не влезешь. Опять везли племянника в школу и обратно на своей машине. Сегодня утром также поступили, не стали даже выяснять, доступна маршрутка или нет», - рассказала Маргарита.

Сотрудница почты Анна пожаловалась, что ехала на работу 1 декабря в переполненной маршрутке. «Столпотворение утром было: люди ругаются между собой, кричат на водителя, нервная обстановка. Нельзя так с людьми поступать: если у администрации какая-то экстренная ситуация случилась, можно, наверное, было договориться временно с военными, попросить у них до конкурса пару-тройку автобусов, чтобы разгрузить пассажиропоток», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла» по телефону.

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