Волгоградцы призвали Володина помочь с возвращением троллейбусного маршрута

03 октября 2022, 11:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Кировского района Волгограда в обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину попросили способствовать восстановлению отмененного троллейбусного маршрута.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2018 года около 100 человек приняли участие в митинге с требованием вернуть троллейбусный маршрут в Кировском районе Волгограда.

В апреле 2016 года на презентации транспортной схемы Волгограда чиновники заявили, что в результате реорганизации маршрутной сети будут закрыты 55 автобусных маршрутов и два убыточных троллейбусных маршрута - № 6 и 18. В апреле 2017 года маршрут №18 прекратил работу.

Жители Кировского района записали видеообращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь в возвращении троллейбусного маршрута, сообщает сегодня "Высота 102".

Видеообращение размещено сегодня на YouTube-канале "Электротранспорт Волгограда". На кадрах видны шесть женщин и мужчина, выступающие женщины поочередно озвучивают фрагменты обращения.

"Вячеслав Викторович, мы знаем, что вы восстановили троллейбусные линии в Саратове, а 6 октября по вашему поручению пройдут парламентские слушания на тему восстановления троллейбусных линий в регионах. Жители Кировского района все последние годы требуют у администрации города восстановить троллейбусное движение в Кировском районе, за восстановление движения троллейбусов и против замены троллейбусов на автобус. Собраны тысячи подписей, направлено множество обращений с требованием запустить троллейбусы. Но администрация Волгограда уже длительное время игнорирует законные требования волгоградцев вернуть нашему району троллейбусы, пытаясь навязать автобус, что является издевательством над Кировским районом", - говорят авторы обращения.

По их словам, замена троллейбусов на автобус – "это отравление района выхлопными газами". "Вячеслав Викторович, мы просим вас оказать прямое содействие в немедленном восстановлении движения троллейбусов в нашем Кировском районе. Мы хотим жить в чистом и уютном городе с движением троллейбусов с раннего утра до поздней ночи. Кировский район Волгограда ждёт восстановления движения троллейбусов в самое ближайшее время. Автобусы не предлагать!" – говорится в видеообращении.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.