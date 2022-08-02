Майкопчане пожаловались на работу водителей троллейбусов

02 августа 2022, 10:23

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Водители некоторых троллейбусов в Майкопе высаживают пассажиров, не доезжая до конечной остановки, после чего людям приходится идти пешком, пожаловался местный житель в сети. Жалобы на работу водителей троллейбусов звучат регулярно, но администрация не предпринимает мер, отметили комментаторы.

Жалоба на плохую работу водителей троллейбусов была опубликована минувшей ночью в Instagram-паблике* maykop01. "Почему одни троллейбусы N5 и N6 заезжают в депо через новое кольцо в Черемушках, а другие высаживают пассажиров на остановке в Хакурате? 1 августа в 11.20 водитель 122 машины пассажиров повез в Черемушки и только потом поехал в депо через новое кольцо, а водители новых троллейбусов высаживают, где хотят", – написал автор сообщения.

По его словам, он поинтересовался у кондуктора, почему так происходит, на что тот ответил, что все зависит от водителя. "Получается так, что водители вводят пассажиров в заблуждение, объявляют, что едут в депо, а сами высаживают пассажиров на остановке в Хакурате" – отметил автор сообщения.

Публикация с жалобой на работу водителей троллейбусов в Майкопе была также размещена минувшей ночью в Telegram-канале maykop01, на который подписаны более 14 тысяч пользователей. На 10.20 мск эта запись набрала 3,1 тысячи просмотров и 15 комментариев.

"А бывало так. Садишься в троллейбус, едешь, а не доезжая до своей остановки, водитель объявляет, что он до конечной (а надо дальше, по маршруту), дальше не едет. А сказать при входе? Не, не слышали... Зачем? Дойдёте как-нибудь", – подтвердила Виктория.

"И да! Я в один из таких случаев, сказала контроллеру, что и как, она записала номер машины, покивала мне в согласие. Я не думаю, что кто-то там разбирался с этим. Главное сказать: да, хорошо, мы примем меры", – написала она в другом комментарии.

"Поэтому я и не езжу на троллейбусах", – заявил пользователь с ником Александровна.

"Интересно, интересно. И как же ответят на ваш вопрос троллейбусники?" – поинтересовалась Любовь.

"Вообще стоит задуматься администрации города. Почему нет реакции на систематические жалобы на депо. И никаких мер", – подчеркнула Ирина Михайловна.

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