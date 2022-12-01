Суд отказался смягчить приговор Абдусамаду Гамидову

01 декабря 2022, 18:01

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Верховный суд Дагестана отменил решение о смягчении наказания бывшему премьер-министру республики Абдусамаду Гамидову, осужденному по делу о хищениях.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 года и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 миллиона рублей на строительстве спецприемника для временного содержания иностранцев. В декабре 2021 года суд отказался смягчить наказание Юсуфову. 19 апреля суд согласился досрочно освободить Юсуфова.

Бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов были арестованы в феврале 2018 года. Дело против Гамидова и Юсуфова было выделено в отдельное производство. 22 июня 2020 года суд назначил Шахабасу Шахову 4,5 года лишения свободы по обвинению в растрате при строительстве школы в Каспийске и получении взятки, вину он не признал. В январе 2020 года Шамиль Исаев получил 4,5 года лишения свободы по делу о растрате 80 миллионов рублей.

Верховный суд Дагестана отказал в смягчении наказания бывшему премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

Гамидов отбывает наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике Дагестан, которая находится в Кумторкалинском районе. По истечении трех лет Гамидов подал ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким. Кумторкалинский районный суд 16 сентября заменил часть наказания ограничением свободы, однако это решение опротестовала прокуратура, сообщил сегодня Верховный суд Дагестана.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что решение районного суда "нельзя назвать обоснованным". Верховный суд Дагестана отменил постановление суда первой инстанции и отказал в удовлетворении ходатайства гамидова о смягчении части наказания, - говорится в пресс-релизе на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что дагестанские журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов сочли дело Абдусамада Гамидова и его заместителя Юсуфова стартом показательной антикоррупционной кампании в Дагестане, однако она так и не решила системную проблему.

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