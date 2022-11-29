Юристы и кавказовед сочли декларативным признание чеченского полка террористической организацией

29 ноября 2022, 23:09

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Заявление Европарламента о внесении чеченского 141-го полка "Север" в список террористических организаций носит декларативный характер и не имеет практической силы, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Включение полка в список никак не отразится на его бойцах или их родственниках, уверен кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить в список террористических организаций чеченский 141-й полк "Север", участвовавший в боевых действиях на Украине, также они предложили внести в этот список ЧВК "Вагнер". 7 сентября Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились бойцы элитных подразделений: батальона "Юг" и полка "Север", многие из них едут туда уже не в первый раз.

После начала военной операции власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Европарламент сделал декларативное заявление, отметил специалист по международному праву, адвокат Кирилл Коротеев. "Резолюция Европарламента совсем не является внесением в список. Как и нет какой-либо корреляции с Международным уголовным судом", - заявил он.

По мнению адвоката, для составления списка нужно, чтобы усилия на его составление соотносились с результатом. "Но даже внесение в список не имеет никакой, совсем никакой силы для Международного уголовного суда", - сказал Коротеев корреспонденту "Кавказского узла".

Международный уголовный суд (МУС) спустя 14 лет после "Пятидневной войны" 2008 года выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях. К выдаче ордеров на арест привело бездействие властей Южной Осетии по вопросу сотрудничества с Международным уголовным судом, уверен журналист Руслан Тотров.

Заявление Европарламента не будет иметь реальных последствий, уверен заместитель директора по международным связям Института права и национальной безопасности РАНХиГС Валерий Смирнов.

"Такие заявления звучат почти каждый день. Что поменяется от составления очередного списка?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Смирнова, заявление сделано прежде всего для европейского медийного поля. "Если в списки включат вплоть до рядовых, это говорит, о том, что реально они ничего не могут предпринять", - полагает он.

Внесение в список ЕС не приведет к ущемлению прав или свободы передвижения кого-либо из военных полка "Север", уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Основная часть этих людей вообще и по именам-то неизвестна. Тем более по Европе они не ездят. Также вряд ли известно, с кем они в родстве в Европе. Никого не будут трогать или высылать. К тому же, в европейских странах нет тенденции к преследованию родственников даже провинившихся перед законом", - считает он.

Кутаев указал, что это политическое решение имеет другую важную составляющую - "обозначить Кадырова и Пригожина" как причастных к этим структурам.

В связи с такого рода "особыми списками" происходит "подмена понятий" и попытка переложить ответственность за события на Украине. По его мнению, в этом ключе можно воспринять и заявление Папы Римского о чеченцах и бурятах уверен Кутаев. "Это ничто иное как желание увести подозрения в сторону. Выделение кадыровского 141-го полка может привести, к тому что будут утверждать, что там служили этнические чеченцы и совершали преступления исключительно они. На самом деле нет никакой "армии Кадырова". Это всё или военнослужащие ВС РФ или Росгвардии. Так же как и ЧВК действуют по приказу высшего руководства РФ, а не сами по себе", - подчеркнул Кутаев.

Папа римский Франциск 28 ноября назвал "самыми жестокими" бойцов из России, которые не придерживаются "русской традиции - чеченцы, буряты".

Он указал, что решение Европарламента не скажется и на желании чеченцев участвовать в военной операции или служить в 141-м полку

"Большинство жителей Чечни и так выступают против СВО и не хотят там участвовать хотя бы с точки зрения элементарного самосохранения", - указал он.

Бойцы "Севера" и ранее оказывались в центре скандалов. Так, офицер батальона "Север" 141-го полка Руслан Геремеев в марте 2015 года был объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к убийству оппозиционера Бориса Немцова.

В августе 2016 года в Москве по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя были арестованы пять человек, среди которых были два офицера "Севера" Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев. Гособвинение просило приговорить Ахмаева и Болатбаева к длительным срокам в колонии, но суд переквалифицировал обвинение с вымогательства на самоуправство и назначил всем подсудимым одинаковое наказание - штраф 50 тысяч рублей. При этом в связи с истечением срока давности по статье о самоуправстве суд освободил подсудимых и от уплаты штрафа.

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