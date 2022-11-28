Ахмед Дудаев раскритиковал Папу Римского

28 ноября 2022, 23:27

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Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев счел слова Папы Римского Франциска о жестокости чеченских бойцов на Украине нападкой на Рамзана Кадырова и его традиционные ценности.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украине побывали более 20 тысяч чеченских бойцов, 9029 находятся там. Депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить в список террористических организаций чеченский 141-й полк «Север», участвовавший в боевых действиях на Украине.

После начала военной операции власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 18 июля Кадыров заявил, что укомплектованы как три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат"), так и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны. До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север". 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

Интервью папы Римского Франциска, в котором он коснулся событий на Украине опубликовал сегодня журнал America. Франциск назвал "самыми жестокими" бойцов из России, которые не придерживаются "русской традиции - чеченцы, буряты", указано в публикации.

На заявление понтифика отреагировал глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. По его мнению, "Папу Римского, и других европейских лидеров главным образом не устраивает именно жёсткая и ультимативная позиция главы Чеченской Республики и его команды против всемирного ЛГБТ-лобби", написал он в своем Telegram-канале. Слова Папы Римского о жестокости чеченских бойцов Дудаев отверг со ссылкой на жителей Донбасса, которые якобы придерживаются противоположного мнения.

Преследование представителей ЛГБТ в Чечне

"Кавказский узел" писал, что Комитет по правам человека ООН 3 ноября указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив случаи преследования представителей ЛГБТ, в том числе, братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику.

Братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев обвинялись в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки, и сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее Елена Милашина. Суд в Чечне приговорил 22 февраля Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам, Верховный суд Чечни и Кассационный суд в Пятигорске оставили приговор в силе.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных.

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью"* и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Кадыров не раз заявлял о борьбе с "западными ценностями"

23 июня Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале ролик с проповедью советника главы Чечни по религиозным делам Адама Шахидова, в которой тот раскрыл с религиозной точки зрения тему участия жителей республики в спецоперации на Украине. "Борьба с приспешниками иблиса должна вестись мусульманами всегда и везде, и с этим постулатом не могут поспорить даже самые ярые религиозные скептики", - написал Кадыров в комментарии к ролику Шахидова.

30 сентября глава Чечни отчитался об отправке на Украину очередной группы добровольцев. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, по словам Кадырова, напомнил "об истинных целях и мотивах проводимой СВО". Даудов, обращаясь к бойцам, заявил, что идет борьба "с сатанизмом, безбожием и сторонниками всех нетрадиционных ориентаций", следует из видео и сообщения в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

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