Европарламент призвал включить чеченский полк в список террористов

28 ноября 2022, 20:03

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Депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить в список террористических организаций чеченский 141-й полк «Север», участвовавший в боевых действиях на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились бойцы элитных подразделений: батальона "Юг" и полка "Север", многие из них едут туда уже не в первый раз.

После начала военной операции власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз признать террористическими организациями 141-й полк «Север», «ЧВК Вагнера» и другие "поддерживаемые Россией вооруженные группы", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал". "141-й полк с начала [спецоперации] оказывался на слуху множество раз. […] Даже сам Кадыров неоднократно подтверждал, что полк присутствует в Украине", - говорится в публикации в телеграм-канале "Мемориала".

О том, что бойцы 141-го полка имени Ахмата Кадырова "ведут ожесточённую борьбу" на Украине, Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, в частности, 12 марта, 22 и 30 марта. 21 июня Кадыров сообщил, что приказом директора Федеральной службы войск нацгвардии Виктора Золотова командиру 141-го специального моторизованного полка «Север» Магомеду Тушаеву присвоено звание подполковника. Кадыров пояснил, что это было частью "торжественного награждения военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Чеченской Республике, отличившихся при проведении специальной военной операции".

Европарламент призвали включить полк имени Кадырова в список террористических организаций в связи с действиями полка на Украине, говорится в публикации, размещенной 23 ноября на сайте Европарламента.

"Депутаты Европарламента призывают включить российскую военизированную организацию ‘Группа Вагнера’, 141-й специальный моторизованный полк, также известный как “кадыровцы”, и другие финансируемые Россией вооруженные группы, ополченцев и доверенных лиц в список террористов ЕС", - говорится в публикации.

Напомним, бойцы "Севера" и ранее оказывались в центре скандалов. Так, офицер батальона "Север" 141-го полка Руслан Геремеев в марте 2015 года был объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к убийству оппозиционера Бориса Немцова.

В августе 2016 года в Москве по подозрению в вымогательстве 100 миллионов рублей у предпринимателя были арестованы пять человек, среди которых были два офицера "Севера" Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев. Гособвинение просило приговорить Ахмаева и Болатбаева к длительным срокам в колонии, но суд переквалифицировал обвинение с вымогательства на самоуправство и назначил всем подсудимым одинаковое наказание - штраф 50 тысяч рублей. При этом в связи с истечением срока давности по статье о самоуправстве суд освободил подсудимых и от уплаты штрафа.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.