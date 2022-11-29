Патриархия Грузии призвала СМИ к сдержанности при освещении нападения на монахиню

29 ноября 2022, 14:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузинская православная церковь упрекнула журналистов в распространении в свободной форме сведений о монахине, которая подверглась насилию во время нападения на монастырь в селе Цхрамуха. Двое нападавших заключены под стражу на время следствия, им грозит вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал "Кавказский узел", несколько человек ворвались 25 ноября в женский монастырь в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета Грузии. В больницу в Тбилиси была доставлена 70-летняя монахиня, которая была избита. 27 ноября участники нападения на монастырь были обвинены в изнасиловании и грабеже. 28 ноября оппозиционные партии "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" распространили совместное заявление, в котором раскритиковали правящую партию "Грузинская мечта". Они заявили, что проводимая партией политика способствует росту числа преступлений.

Грузинская православная церковь раскритиковала журналистов за распространение личных данных монахини, пострадавшей при нападении на женский монастырь в селе Цхрамуха. "Очень жаль, что СМИ смогли идентифицировать монахиню, опубликовали ее фото и в грубой форме рассказали об этом преступлении. Был и цинизм, что является примером аморальности и безжалостности", – привело сегодня ИА "Новости Грузия" заявление грузинской патриархии.

Патриархия поблагодарила жителей Грузии, которые с болью в сердце отреагировали на трагедию, а также потребовала самой строгой оценки резонансного нападения на монастырь.

Пресс-секретарь Грузинской православной церкви Андриа Джагмаидзе упрекнул журналистов в критике в адрес церкви. "Ряд СМИ в Грузии ведут "антицерковную пропаганду" и в стране развивается "извращенная идеология, которая с помощью десакрализации снимает все преграды и оскверняет то, что должно питать духовную жизнь людей", – сказал он.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария подчеркнула, что считает необоснованным возлагать ответственность за инцидент в женском монастыре на СМИ. "Уже завтра спровоцированный таким заявлением гражданин может напасть на журналиста. Мы видели такое уже много раз. Крайне опасно спекулировать на таких темах и создавать из прессы образ врага", – отметила она.

Задержанные по делу о нападении на монастырь в селе Цхрамуха арестованы Хашурским районным судом на время следствия, сообщило 28 ноября на своем сайте издание Netgazeti.ge.

По версии следствия, 25 ноября двое мужчин напали на монахиню в келье на территории монастыря в селе Цхрамуха и потребовали деньги и драгоценности. После отказа, они изнасиловали её с жестокостью, затем избили, отобрали телефон и бросили в бессознательном состоянии. Затем обвиняемые забрали из церкви ящики для пожертвований и скрылись. Оба ранее судимы, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сказано в публикации.

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