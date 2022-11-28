Инцидент в монастыре Цхрамухе дал повод для критики в адрес властей Грузии

28 ноября 2022, 12:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Политика, которую проводит "Грузинская мечта", способствует росту числа преступлений, заявили в совместном обращении три грузинские оппозиционные партии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 ноября несколько человек ворвались в женский монастырь в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета Грузии. В больницу в Тбилиси была доставлена 70-летняя монахиня, которая была избита. 27 ноября участники нападения на монастырь были обвинены в изнасиловании и грабеже.

Три оппозиционные партии Грузии – "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" – распространили сегодня совместное заявление, в котором раскритиковали правящую партию "Грузинская мечта" после нападения на женский монастырь в селе Цхрамуха.

"Мы считаем, что грубые нарушения закона, которые произошли в последнее время, являются следствием недоработок правящей партии. К сожалению, решить причину этой проблемы, реагируя на каждый случай, невозможно, так как они являются следствием. Необходимы фундаментальные и комплексные политические и социальные изменения, чтобы изменить ситуацию", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи" цитату из совместного заявления партий.

Оппозиционеры также считают, что "Грузинская мечта" преследует своих оппонентов. "Наряду с политическими оппонентами объектам преследования "Грузинской мечты" являются журналисты, общественные организации, международные партнеры Грузии. То есть, нападкам повергаются все те, кто ставит под угрозу правление "Грузинской мечты", – привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2" заявление оппозиции.

Недобросовестное отношение к конкурентам и нечестная политика "Грузинской мечты" создают в грузинском обществе постоянную борьбу и противостояние. И это в свою очередь порождает в стране атмосферу страха и насилия, считают оппозиционеры.

В качестве жертв, к которым привела политика правящей партии, оппозиция указала оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкараву, а также людей, пострадавших при столкновениях 17 мая 2013 года.

Напомним, 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты в Грузии потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД Грузии заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиками, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. 5 апреля 2022 года горсуд Тбилиси приговорил к пяти годам заключения каждого из пятерых участников дела о нападении на Лексо Лашкараву.

"Кавказский узел" также писал, что 17 мая в Тбилиси у бывшего здания парламента был запланирован митинг в честь Международного дня борьбы с гомофобией. В мэрию города также поступило оповещение о "собрании и манифестации" верующих, намеченного у соседней со зданием парламента школой. Противники митинга представителей секс-меньшинств прорвали кордон полиции, начались столкновения, в результате которых пострадали 17 человек.

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