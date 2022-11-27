Участники нападения на грузинский монастырь обвинены в изнасиловании и грабеже

27 ноября 2022, 18:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинения в грабеже и изнасиловании предъявлены двум задержанным после нападения на женский монастырь в селе Цхрамуха, заявила прокуратура Грузии. Врачи диагностировали у 70-летней пострадавшей монахини сотрясение мозга, сообщил епископ.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября несколько человек ворвались в женский монастырь в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета. Избитую 70-летнюю монахиню врачи госпитализировали в тбилисскую клинику. По подозрению в попытке ограбления и изнасилования были задержаны два человека.

Прокуратура Грузии cегодня предъявила двум задержанным обвинение в групповом изнасиловании и групповом грабеже, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии полиции, двое мужчин напали на монахиню в жилой келье монастыря и под угрозой насилия потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, они избили ее, подвергли групповому изнасилованию, отобрали мобильный телефон, после чего снова избили и оставили без сознания. Подсудимые вынесли ящики для пожертвований с помещенными в них деньгами и скрылись, но были задержаны на следующий день, говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Задержанным предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 137 УК Грузии (изнасилование, совершенное группой с особой жестокостью) и частям 2 и 3 статьи 179 (групповой разбой с незаконным проникновением в жилое помещение), которые предусматривают от 15 лет до пожизненного заключения.

"Прокуратура обращается в суд с ходатайством о назначении обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы", - говорится в заявлении ведомства.

Задержанные - ранее судимые 27-летний и 39-летний мужчины, информирует сегодня "ИнтерпрессНьюс".

По словам епископа Сурамского и Хашурского Симеона, состояние здоровья пострадавшей монахини стабильное. "Она получила сотрясение мозга. Зрение восстановилось и на втором глазу, и ей сравнительно лучше. Даст Бог, скоро она выпишется из больницы", - приводит сегодня слова епископа издание.

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