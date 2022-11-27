Монахиня пострадала при нападении на монастырь в Грузии

27 ноября 2022, 02:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько человек ворвались в женский монастырь в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета. Настоятельница монастыря и прихожане вступили с ними в стычку. Избита монахиня, которую госпитализировали в Тбилиси.

Инцидент произошел вечером 25 ноября.

Отпор участникам нападения на монастырь в Цхрамуха оказали настоятельница монастыря и прихожане. Одна монахиня были избита, ее сначала доставили в больницу Хашури, однако затем врачи приняли решение перевезти ее в Тбилиси, пишут 26 ноября "Новости-Грузия".

По факту инцидента задержаны два человека. Ведется следствие по факту попытки ограбления и изнасилования.

Пострадавшей монахине 70 лет, сообщил руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андрий Джагмаидзе. Он считает, что нападение стало еще одним в цепочке аналогичных случаев, а в целом они являются элементами антицерковной кампании. В частности, Джагмаидзе напомнил про инцидент в селе Салхино Мартвильского муниципалитета, пишет "Прайм Тайм".

Ранее "Кавказский узел" писал, что конфликт в Чкондидской епархии обострился в марте, когда верующие, недовольные назначением митрополита Стефана главой епархии, попытались прорваться в его резиденцию в Мартвили. Во время давки упали с балкона несколько журналистов, а всего пострадали 10 человек. Утром 5 ноября 2021 года пять человек были доставлены в полицию после отказа покинуть монастырь в Салхино и сопротивления силовикам. Другие отлученные от служения монахи заявили, что также не покинут территорию монастыря вопреки требованию секретаря патриархии. 8 ноября сторонники бывшего митрополита Чкондидского Петра вновь пытались проникнуть в монастырь, возникла стычка с полицией, были задержаны семь человек.

В октябре 2019 года митрополит Чкондидской епархии Петр Цаава заявил о гомосексуализме среди священников. После этого Священный синод Грузинской православной церкви постановил лишить его сана, отстранил от возглавляемой им епархии и направил на покаяние в монастырь. Грузинские теологи и политологи заявили о политизированности священнослужителей и связали заявления бывшего митрополита с готовившимися тогда парламентскими выборами.

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