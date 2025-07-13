×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:52, 13 июля 2025

Американского консультанта не пустили в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пограничники отказались пускать в Грузию консультанта по развитию НПО из США Мегги Осдоби Кац без объяснения причин. Кац периодически живет в Грузии с 1999 года, в том числе была сотрудником посольства США и наблюдателем на выборах.

В Грузию не пустили американского консультанта по развитию неправительственных организаций Мегги Осдоби Кац.

Об отказе во въезде в Грузию Кац сообщила в соцсетях. По ее словам, ее не пустили "без вопросов, без объяснения причин". "Просто сказали: "Вы должны покинуть страну", и в анкете отметили графу "другое", - приводит ее слова 12 июля "Грузия-онлайн".

Она также сообщила, что не знает, где ее багаж. "27 лет жизни, визитов и поддержки моей любимой страны, ставшей мне домом. Мое сердце разбито", - добавила Кац.

Кац периодически живет в Грузии с 1999 года, ранее она работала в посольстве США. В Тбилиси она помогала грузинским НПО, пять раз работала наблюдателем на местных выборах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня в Грузию не пустили британского журналиста-фрилансера Уилла Нила. Запрет последовал после публикации Нилом расследования о деятельности фонда, связанного с Бидзиной Иванишвили.

14 июня отказались пустить в страну французского фотографа Марилиз Виньо. По ее мнению, запрет связан с тем, что она фотографировала и распространяла снимки с акций протеста в Тбилиси. В марте грузинские пограничники отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Активисты у парламента Грузии. Стоп-кадр видео Tbilisi Life от 12.07.25, https://t.me/Tbilisi_life/40768/
21:53, 12 июля 2025
Активисты потребовали освобождения политзаключенных на акциях в Зугдиди и Тбилиси
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Publika
21:55, 11 июля 2025
Участники акции в Тбилиси распространяют письма политзаключенных
Андрей Коломиец. Фото: https://x.com/OvdInfo/status/1943223658723381279
18:53, 11 июля 2025
Политзаключенный Андрей Коломиец смог вернуться на родину через Грузию
Участник акции на проспекте Руставели с флагом Грузии. Фото: Keto Mikadze / Publika
21:54, 10 июля 2025
Приговор Сабе Джикии возмутил участников акций протеста в Грузии
Саба Джикия. Фото: https://www.interpressnews.ge/
12:26, 10 июля 2025
Активист из Грузии осужден по делу о нападении на полицейского
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Publika
11 июля 2025, 21:55
Участники акции в Тбилиси распространяют письма политзаключенных

Двое мужчин в Северной Осетии избили посетителя магазина, одетого в шорты. 11 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/8322
11 июля 2025, 17:54
Приезжий из Дагестана подвергся нападению в Северной Осетии из-за шорт

Араз Алиев. Фото: Yeniavaz.com https://www.yeniavaz.com/az/news/226358/araz-eliyevin-hebs-edildiyi-bildirilir-yenilenib
11 июля 2025, 12:52
Активист Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана

Григорий Мельконьянц в зале суда. 16 апреля 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
11 июля 2025, 10:53
Мельконьянц этапирован в Коми

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше