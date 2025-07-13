Американского консультанта не пустили в Грузию

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Пограничники отказались пускать в Грузию консультанта по развитию НПО из США Мегги Осдоби Кац без объяснения причин. Кац периодически живет в Грузии с 1999 года, в том числе была сотрудником посольства США и наблюдателем на выборах.

В Грузию не пустили американского консультанта по развитию неправительственных организаций Мегги Осдоби Кац.

Об отказе во въезде в Грузию Кац сообщила в соцсетях. По ее словам, ее не пустили "без вопросов, без объяснения причин". "Просто сказали: "Вы должны покинуть страну", и в анкете отметили графу "другое", - приводит ее слова 12 июля "Грузия-онлайн".

Она также сообщила, что не знает, где ее багаж. "27 лет жизни, визитов и поддержки моей любимой страны, ставшей мне домом. Мое сердце разбито", - добавила Кац.

Кац периодически живет в Грузии с 1999 года, ранее она работала в посольстве США. В Тбилиси она помогала грузинским НПО, пять раз работала наблюдателем на местных выборах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня в Грузию не пустили британского журналиста-фрилансера Уилла Нила. Запрет последовал после публикации Нилом расследования о деятельности фонда, связанного с Бидзиной Иванишвили.

14 июня отказались пустить в страну французского фотографа Марилиз Виньо. По ее мнению, запрет связан с тем, что она фотографировала и распространяла снимки с акций протеста в Тбилиси. В марте грузинские пограничники отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году.

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