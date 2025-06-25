Британского журналиста не пустили в Грузию

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Пограничники отказались пустить британского журналиста-фрилансера Уилла Нила в Грузию, где он живет с 2022 года. Запрет последовал после публикации Нилом расследования о деятельности фонда, связанного с Бидзиной Иванишвили.

Нил возвращался в Грузию из поездки в Европу через Армению.

На наземной границе его продержали 45 минут, после чего не пустили в Грузию. При этом власти сослались на "иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии", сообщает 24 июня организация "Репортеры без границ" (RSF).

Нил освещал протестные акции в Грузии. 31 марта в британском издании Byline Times было опубликовано его расследование про британский инвестиционный фонд Hunnewell Partners, связанный с Бидзиной Иванишвили. В расследовании указываются на связи фонда с миллиардером Романом Абрамовичем.

После этой публикации представители "Грузинской мечты" обвинили Нила в том, что он работает против Грузии на стороне "глубинного государства". На телеканале "Имеди" вышла часовая программа под названием "Заказная ложь", где критикуется расследование Нила и его профессиональная деятельность.

По словам руководителя отдела Восточной Европы и Центральной Азии RSF Жанны Кавелье, случай Нила "ознаменовал новый этап в репрессиях, направленных на иностранных журналистов в Грузии, и наглядно демонстрирует явное неприятие любых независимых журналистских расследований, касающихся сфер, связанных с властью". ""Репортёры без границ" решительно осуждают этот произвольный запрет на въезд, явно мотивированный политически, и требуют его немедленной отмены. Британские власти, в свою очередь, должны потребовать объяснений в связи с этим нарушением прав своего гражданина", - заявила Кавелье.

Ранее "Кавказский узел" писал, что грузинские пограничники 14 июня отказались пустить в страну французского фотографа Марилиз Виньо. По ее мнению, запрет связан с тем, что она фотографировала и распространяла снимки с акций протеста в Тбилиси.

В марте грузинские пограничники отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году.

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