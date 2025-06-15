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01:43, 15 июня 2025

Французского фотографа не пустили в Грузию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинские пограничники отказались пустить в страну французского фотографа Марилиз Виньо. По ее мнению, запрет связан с тем, что она фотографировала и распространяла снимки с акций протеста в Тбилиси.

Марилиз Виньо прилетела в Грузию с супругом, чтобы показать ему страну, но ей отказали во въезде.

Во время парламентских выборов 2024 года Виньо фотографировала акции протеста. Она полагает, что именно из-за этого ей отказано во въезде в страну, пишет 14 июня "Грузия-онлайн". Издание цитирует письмо Виньо, которое она написала грузинским фотожурналистам.

По ее словам, в те дни она ежедневно ходила пешком на Руставели и к зданию парламента. "Дорога к моему дому в Сололаки означала, что мне нужно было пройти прямо мимо отделения полиции, размещенного за зданием. Хотя правительством еще не были установлены китайские камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом, я думаю, они "отметили" меня", - написала она в письме, направленном грузинским фотожурналистам.

Также Виньо отметила, что регулярно публиковала в соцсетях снимки, "выражая поддержку борьбе грузинского народа за свободу и демократию". Однако на этот раз цель поездки была личная.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте грузинские пограничники отказались пустить в страну автора проекта TravelGeorgia Алексея Мухранова, не объяснив причины. Ранее ему уже отказывали во въезде в 2023 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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