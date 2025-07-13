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22:00, 13 июля 2025

Ежевечерние протесты в Тбилиси предварила акция против изменения наркополитики

Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 13.07.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1495560208510191&set=a.715406393192247, (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

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Участники проевропейских протестов 228-й день подряд заблокировали движение у парламента Грузии. За несколько часов до этого здесь же прошла организованная оппозиционной партией "Гирчи" акция против ужесточения наркополитики и принудительного тестирования на наркотики.

Как писал "Кавказский узел", в Зугдиди, откуда родом осужденный студент Саба Джикия, 12 июля прошел марш с требованием освободить политзаключенных. В Тбилиси активисты  на 227-й день протестов заблокировали движение у парламента Грузии. Участники ежедневных акций рассказали, что протесты изменили их жизнь.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Участники ежедневной акции в Грузии на 228-й день протестов перекрыли движение по проспекту Руставели у парламента страны, сообщила сегодня Publika.

На сегодняшней акции у парламента Грузии присутствует одна из лидеров "Единого национального движения" Софо Джапаридзе. Политик считает, что битва однозначно завершится поражением "правительства мечты".

"Уже 228 дней продолжаются непрерывные протесты, и вот уже беспрецедентные 228 дней в истории Грузии центральный проспект страны каждый вечер перекрывается из-за двух главных требований: освобождения политзаключенных и заключенных по уголовным делам и, конечно же, новых выборов. Да, здесь каждый день присутствуют патриотически настроенные люди, и я верю, что мы обязательно приведем эту битву к победе. Из-за постоянных протестов правительство Иванишвили не признал никто ни внутри страны, ни за ее пределами", - процитировала ее телекомпания "Пирвели".

Сегодня днем у парламента Грузии также прошла организованная партией "Гирчи" акция против ужесточения наркополитики. Организаторы акции обвиняют "Грузинскую мечту" в принудительном направлении граждан на наркотест. По словам участников акции, полиция останавливает людей на улицах и направляет их на наркологическое обследование. МВД заявляет, что за последнюю неделю проверено более 300 человек, сообщил сегодня Telegram-каналTbilisi Life.

Участники акции отметили, что если люди промолчат по этому поводу, "очень много людей окажется в тюрьме", передает Publika.

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Автор: "Кавказский узел"

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