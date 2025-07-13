Ежевечерние протесты в Тбилиси предварила акция против изменения наркополитики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники проевропейских протестов 228-й день подряд заблокировали движение у парламента Грузии. За несколько часов до этого здесь же прошла организованная оппозиционной партией "Гирчи" акция против ужесточения наркополитики и принудительного тестирования на наркотики.

Как писал "Кавказский узел", в Зугдиди, откуда родом осужденный студент Саба Джикия, 12 июля прошел марш с требованием освободить политзаключенных. В Тбилиси активисты на 227-й день протестов заблокировали движение у парламента Грузии. Участники ежедневных акций рассказали, что протесты изменили их жизнь.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Участники ежедневной акции в Грузии на 228-й день протестов перекрыли движение по проспекту Руставели у парламента страны, сообщила сегодня Publika.

На сегодняшней акции у парламента Грузии присутствует одна из лидеров "Единого национального движения" Софо Джапаридзе. Политик считает, что битва однозначно завершится поражением "правительства мечты".

"Уже 228 дней продолжаются непрерывные протесты, и вот уже беспрецедентные 228 дней в истории Грузии центральный проспект страны каждый вечер перекрывается из-за двух главных требований: освобождения политзаключенных и заключенных по уголовным делам и, конечно же, новых выборов. Да, здесь каждый день присутствуют патриотически настроенные люди, и я верю, что мы обязательно приведем эту битву к победе. Из-за постоянных протестов правительство Иванишвили не признал никто ни внутри страны, ни за ее пределами", - процитировала ее телекомпания "Пирвели".

Сегодня днем у парламента Грузии также прошла организованная партией "Гирчи" акция против ужесточения наркополитики. Организаторы акции обвиняют "Грузинскую мечту" в принудительном направлении граждан на наркотест. По словам участников акции, полиция останавливает людей на улицах и направляет их на наркологическое обследование. МВД заявляет, что за последнюю неделю проверено более 300 человек, сообщил сегодня Telegram-каналTbilisi Life.

Участники акции отметили, что если люди промолчат по этому поводу, "очень много людей окажется в тюрьме", передает Publika.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.