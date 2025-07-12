×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:53, 12 июля 2025

Активисты потребовали освобождения политзаключенных на акциях в Зугдиди и Тбилиси

Активисты у парламента Грузии. Стоп-кадр видео Tbilisi Life от 12.07.25, https://t.me/Tbilisi_life/40768/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Зугдиди, откуда родом осужденный студент Саба Джикия, сегодня прошел марш с требованием освободить политзаключенных. В Тбилиси активисты заблокировали движение у парламента Грузии. Участники ежедневных акций рассказали, что протесты изменили их жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 226-й день непрерывных протестов. Родственники политзаключенных представили на акции второй номер газеты с их письмами.  10 июля, в 225-й день протестов, протестующие в Тбилиси, Батуми и Зугдиди вышли на ежедневные акции с портретами 19-летнего студента Сабы Джикии, приговоренного к 4,5 года лишения свободы за удар ногой сотрудника спецназа. Потерпевший заявлял в суде, что не получил никаких повреждений.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Участники проевропейских протестов на 227-й день ежедневных акций перекрыли движение на проспекте Руставели у парламента Грузии. сообщает сегодня Publika.

Участники акции протеста в Зугдиди. Скриншот фото Publika от 12.07.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1494712685261610&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Массовый марш протеста прошел сегодня в Зугдиди, откуда родом Саба Джикия - 19-летний студент, приговоренный к 4,5 года лишения свободы, пишет издание.

Как следует из опубликованных изданием фотографий и видео, участники марша прошли под флагами Грузи и Евросоюза, в руках они держали портреты политзаключенных, в том числе Мзии Амаглобели и плакаты с требованием их освобождения.

Активисты из Тбилиси отправились сегодня в Зугдиди, чтобы поучаствовать в марше с  требованием освобождения Сабы Джикии и других политзаключенных, передает Tbilisi Life.

Женщина с портретом Сабы Джикия в Зугдиди. Скриншот фото Publika от 12.07.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1494712685261610&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Участники протестов в Тбилиси полагают, что протесты "многое отняли, но и многое дали", пишет JamNews.

Так, филолог Нино Бекишвили рассказала, что пять месяцев подряд приходила на Руставели. "Лучше плохо действовать, чем плохо бездействовать. Многие из нас, кто выходит на протесты, не прилагают к этому огромных усилий. Но равнодушие и страх остальных сводят на «нет» даже такие усилия. Нас должно быть много, а нас — мало <...> Многое разбивает мне сердце, но больше всего — равнодушие молодежи и студентов. А радует и придает сил то, что я встретила так много ярких и смелых молодых людей. Я хочу стоять рядом и разговаривать с ними на митингах", - сказала она изданию.

Протест изменил повседневную жизнь, рассказала специалист по цифровым коммуникациям Доди Хархели. "Теперь я чаще всего встречаюсь с друзьями на Руставели или на маршах. Я более или менее дистанцировалась от тех, кто не принимает активного участия в протестах. У меня двое детей и гражданский долг, поэтому у меня нет времени на другой досуг. Так что я нашла новых друзей и заново открыла для себя старых. Каждый день я решаю, кем буду в этот вечер: матерью или активисткой. Останусь ли я дома с детьми или выйду на проспект Руставели. В те дни, когда я не могу выйти из дома, я делаю или репощу контент о сопротивлении, пытаясь сделать хоть что-то, что поможет протесту", - сказала она.

Элене Кайхосрошвили, правозащитница, рассказала, что  ее  жизнь изменилась. "Изменились мои приоритеты. То, что раньше было для меня правилом или чем-то важным, больше таковым не является. Давление и страх потери заставили меня сосредоточиться на том, что действительно важно. Мы продолжаем говорить о том, что у нас отняли протесты. Да, они отняли многое, но и дали не меньше. Мой круг общения изменился. Или, скорее, изменилась в эмоциональном плане я. Ярость и другие «негативные» эмоции не всегда плохи. Движимая обидой и гневом, я приняла правильное решение. Если кто-то не видит ценности в борьбе за свою страну и за общество, которое его создало и воспитало, я не хочу иметь дело с таким человеком. Если кто-то считает нормальным не быть рядом со мной в трудные времена, эмоционально или физически, то это не «разница во мнениях», а отвержение человека, то есть меня. Этот болезненный, но неизбежный процесс", - приводятся ее слова в публикации.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Publika
21:55, 11 июля 2025
Участники акции в Тбилиси распространяют письма политзаключенных
Андрей Коломиец. Фото: https://x.com/OvdInfo/status/1943223658723381279
18:53, 11 июля 2025
Политзаключенный Андрей Коломиец смог вернуться на родину через Грузию
Участник акции на проспекте Руставели с флагом Грузии. Фото: Keto Mikadze / Publika
21:54, 10 июля 2025
Приговор Сабе Джикии возмутил участников акций протеста в Грузии
Саба Джикия. Фото: https://www.interpressnews.ge/
12:26, 10 июля 2025
Активист из Грузии осужден по делу о нападении на полицейского
Женский марш в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 09.07.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1492408275492051&set=pcb.1492408418825370 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:08, 9 июля 2025
Участницы женского марша потребовали от властей Грузии освободить политзаключенных
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Publika
11 июля 2025, 21:55
Участники акции в Тбилиси распространяют письма политзаключенных

Двое мужчин в Северной Осетии избили посетителя магазина, одетого в шорты. 11 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/8322
11 июля 2025, 17:54
Приезжий из Дагестана подвергся нападению в Северной Осетии из-за шорт

Араз Алиев. Фото: Yeniavaz.com https://www.yeniavaz.com/az/news/226358/araz-eliyevin-hebs-edildiyi-bildirilir-yenilenib
11 июля 2025, 12:52
Активист Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана

Григорий Мельконьянц в зале суда. 16 апреля 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
11 июля 2025, 10:53
Мельконьянц этапирован в Коми

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше