Активисты потребовали освобождения политзаключенных на акциях в Зугдиди и Тбилиси

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В Зугдиди, откуда родом осужденный студент Саба Джикия, сегодня прошел марш с требованием освободить политзаключенных. В Тбилиси активисты заблокировали движение у парламента Грузии. Участники ежедневных акций рассказали, что протесты изменили их жизнь.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 226-й день непрерывных протестов. Родственники политзаключенных представили на акции второй номер газеты с их письмами. 10 июля, в 225-й день протестов, протестующие в Тбилиси, Батуми и Зугдиди вышли на ежедневные акции с портретами 19-летнего студента Сабы Джикии, приговоренного к 4,5 года лишения свободы за удар ногой сотрудника спецназа. Потерпевший заявлял в суде, что не получил никаких повреждений.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Участники проевропейских протестов на 227-й день ежедневных акций перекрыли движение на проспекте Руставели у парламента Грузии. сообщает сегодня Publika.

Массовый марш протеста прошел сегодня в Зугдиди, откуда родом Саба Джикия - 19-летний студент, приговоренный к 4,5 года лишения свободы, пишет издание.

Как следует из опубликованных изданием фотографий и видео, участники марша прошли под флагами Грузи и Евросоюза, в руках они держали портреты политзаключенных, в том числе Мзии Амаглобели и плакаты с требованием их освобождения.

Активисты из Тбилиси отправились сегодня в Зугдиди, чтобы поучаствовать в марше с требованием освобождения Сабы Джикии и других политзаключенных, передает Tbilisi Life.

Участники протестов в Тбилиси полагают, что протесты "многое отняли, но и многое дали", пишет JamNews.

Так, филолог Нино Бекишвили рассказала, что пять месяцев подряд приходила на Руставели. "Лучше плохо действовать, чем плохо бездействовать. Многие из нас, кто выходит на протесты, не прилагают к этому огромных усилий. Но равнодушие и страх остальных сводят на «нет» даже такие усилия. Нас должно быть много, а нас — мало <...> Многое разбивает мне сердце, но больше всего — равнодушие молодежи и студентов. А радует и придает сил то, что я встретила так много ярких и смелых молодых людей. Я хочу стоять рядом и разговаривать с ними на митингах", - сказала она изданию.

Протест изменил повседневную жизнь, рассказала специалист по цифровым коммуникациям Доди Хархели. "Теперь я чаще всего встречаюсь с друзьями на Руставели или на маршах. Я более или менее дистанцировалась от тех, кто не принимает активного участия в протестах. У меня двое детей и гражданский долг, поэтому у меня нет времени на другой досуг. Так что я нашла новых друзей и заново открыла для себя старых. Каждый день я решаю, кем буду в этот вечер: матерью или активисткой. Останусь ли я дома с детьми или выйду на проспект Руставели. В те дни, когда я не могу выйти из дома, я делаю или репощу контент о сопротивлении, пытаясь сделать хоть что-то, что поможет протесту", - сказала она.

Элене Кайхосрошвили, правозащитница, рассказала, что ее жизнь изменилась. "Изменились мои приоритеты. То, что раньше было для меня правилом или чем-то важным, больше таковым не является. Давление и страх потери заставили меня сосредоточиться на том, что действительно важно. Мы продолжаем говорить о том, что у нас отняли протесты. Да, они отняли многое, но и дали не меньше. Мой круг общения изменился. Или, скорее, изменилась в эмоциональном плане я. Ярость и другие «негативные» эмоции не всегда плохи. Движимая обидой и гневом, я приняла правильное решение. Если кто-то не видит ценности в борьбе за свою страну и за общество, которое его создало и воспитало, я не хочу иметь дело с таким человеком. Если кто-то считает нормальным не быть рядом со мной в трудные времена, эмоционально или физически, то это не «разница во мнениях», а отвержение человека, то есть меня. Этот болезненный, но неизбежный процесс", - приводятся ее слова в публикации.

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