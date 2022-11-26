Дольщики снесенной в Геленджике многоэтажки анонсировали голодовку

26 ноября 2022, 12:47

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Собственники квартир в 14-этажном доме в Геленджике, который снесен как незаконная постройка, уведомили администрацию Кубани о планах начать голодовку с требованием решить их проблему.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября пенсионерка Людмила Гуслякова начала голодовку перед зданием администрации Кубани. Она требует от властей выполнить обещание о предоставлении жилья дольщикам 14-этажного дома в Геленджике, который в октябре был снесен как незаконная постройка.

Владельцы квартир 14-этажного дома планируют начать коллективную голодовку, об этом уведомлена администрация края, рассказала изданию «Коммерсант-Кубань» руководитель инициативной группы дольщиков Татьяна Иванова.

"30 ноября мы начнем коллективную голодовку, так как нас не приняли в администрации Краснодарского края. Властям нечего нам предложить, чиновники так и говорят. Голодовка, которую ведет одна из пострадавших участников строительства нашего дома, пока ни к чему не привела", - приводит сегодня ее слова издание.

Ранее руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко сообщил, что у властей нет правовых механизмов по защите пострадавших от мошенничества граждан. По его словам, встреча губернатора Вениамина Кондратьева с пайщиками намечена на январь 2023 года.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении застройщиков дома рассматривается в Геленджикском горсуде с февраля 2021 года. Следующее заседание назначено на 8 декабря, пишет издание.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Напомним, собственниками квартир 14-этажного дома № 79 по Красногвардейской улице являются 440 человек. Его строительство началось в 2011 году, а в 2013 году было завершено. Власти Геленджика не мешали строительству, но после сдачи дома потребовали в суде признать его незаконной постройкой, заявив, что земля под домом находится в федеральной собственности.

В 2018 году дольщики проводили акции с требованием отставки мэра Геленджика. В частности, акции с таким требованием проходили 5 мая и 17 марта.

10 апреля того же года три жительницы дома, в том числе Людмила Гуслякова, провели одиночные пикеты против сноса дома.

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